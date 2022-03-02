Где получить инсулин в военное время: адреса аптек

На период военных действий жители Одессы с сахарным диабетом могут получить инсулин в аптеках коммунального предприятия «Одесфарм». Лекарства выдают по рецепту врача.

Кроме этого сеть аптек «Одесфарм» продолжают обеспечивать пациентов бесплатными медикаментами по программе «Доступные лекарства». В основном это препараты для лечения сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, а также расстройств психики и поведения.

АПТЕКИ «ОДЕСФАРМ» ИЩИТЕ ПО АДРЕСАМ:

Городская клиническая больница №1

Адрес: улица Мясоедовская, 32

Телефон: (048) 788-10-03, 788-28-72

Центр Резника

улица Дворянская, 10.

Телефон: (048) 788-09-06

Медцентр «Одесфарм»

улица Жуковского, 30

Телефон: (048) 771-04-43

Роддом №7

улица Космонавтов, 11/13

Телефон: (048) 709-95-69

Детская поликлиника №2

проспект Добровольського, 67

Телефон: (048) 706-43-56

Женская консультация №14

улица Паустовского, 21а

Телефон: (048) 770-93-17

Центр первичной медико-санитарной помощи №5

улица Давида Ойстраха, 7

Телефон: (048) 771-14-13

Поликлиника №20

улица Левитана, 62

Телефон: (048) 788-28-97

Детская поликлиника №6

улица Академика Филатова, 7а

Телефон: (048) 796-95-10

Детская поликлиника №1

улица Краснослободская, 36

Телефон: (048) 783-13-10

Центр первичной медико-санитарной помощи №2

переулок Обсерваторный, 8

Телефон: (048) 788-92-15

Городская клиническая больница №1

улица Болгарская, 38

Телефон: (048) 793-90-92

Центр первичной медико-санитарной помощи №16

улица Житомирская, 2

Телефон: (048) 788-17-75

Городская больница №8

Фонтанская дорога, 110

Телефон: (048) 701-12-04.

Аптеки «Одесфарм» работают в будние дни с 9.00 до 16.00. Детали уточняйте по телефону.

Обратите внимание: инсулин для детей с сахарным диабетом выдают по рецептам врача в детских поликлиниках.

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