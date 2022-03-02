Где получить инсулин в военное время: адреса аптек

На период военных действий жители Одессы с сахарным диабетом могут получить инсулин в аптеках коммунального предприятия «Одесфарм». Лекарства выдают по рецепту врача.
Кроме этого сеть аптек «Одесфарм» продолжают обеспечивать пациентов бесплатными медикаментами по программе «Доступные лекарства». В основном это препараты для лечения сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, а также расстройств психики и поведения.
АПТЕКИ «ОДЕСФАРМ» ИЩИТЕ ПО АДРЕСАМ:
- Городская клиническая больница №1
Адрес: улица Мясоедовская, 32
Телефон: (048) 788-10-03, 788-28-72
- Центр Резника
улица Дворянская, 10.
Телефон: (048) 788-09-06
- Медцентр «Одесфарм»
улица Жуковского, 30
Телефон: (048) 771-04-43
- Роддом №7
улица Космонавтов, 11/13
Телефон: (048) 709-95-69
- Детская поликлиника №2
проспект Добровольського, 67
Телефон: (048) 706-43-56
- Женская консультация №14
улица Паустовского, 21а
Телефон: (048) 770-93-17
- Центр первичной медико-санитарной помощи №5
улица Давида Ойстраха, 7
Телефон: (048) 771-14-13
- Поликлиника №20
улица Левитана, 62
Телефон: (048) 788-28-97
- Детская поликлиника №6
улица Академика Филатова, 7а
Телефон: (048) 796-95-10
- Детская поликлиника №1
улица Краснослободская, 36
Телефон: (048) 783-13-10
- Центр первичной медико-санитарной помощи №2
переулок Обсерваторный, 8
Телефон: (048) 788-92-15
- Городская клиническая больница №1
улица Болгарская, 38
Телефон: (048) 793-90-92
- Центр первичной медико-санитарной помощи №16
улица Житомирская, 2
Телефон: (048) 788-17-75
- Городская больница №8
Фонтанская дорога, 110
Телефон: (048) 701-12-04.
Аптеки «Одесфарм» работают в будние дни с 9.00 до 16.00. Детали уточняйте по телефону.
Обратите внимание: инсулин для детей с сахарным диабетом выдают по рецептам врача в детских поликлиниках.
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