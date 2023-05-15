40 дней под Чернобылем: как животновод из Одесской области во время аварии дезактивировал технику

81-летний ветеран-чернобылец Михаил Васильевич Карауш из села Гвоздавка Первая Зеленогорская община Подольского района до аварии на Чернобыльской АЭС работал животноводом в колхозе.

В Чернобыле находился со 2 мая до 11 июня. Вместе с земляками Анатолием Епуром и Владимиром Глушенко занимались дезактивацией техники, которая выезжала из 30-километровой зоны.

Каждый из 40 дней был до отказа наполнен изнурительной работой под палящим солнцем и невидимым излучением. В течение этого времени их передвижной дезактивационный пункт все ближе подбирался к источнику опасности — еще тлеющих руин 4-го атомного энергоблока станции. Преодолеть все испытания помогла военная выучка, полученная в десантных войсках.

На общем фото, бережно сохраненном в семейном альбоме, среди десятков ликвидаторов трудно узнать бравого Михаила Васильевича. Помогла его очаровательная жена Мария Петровна. Она всю жизнь работала почтальоном, а в далеком 1986 году ежедневно терпеливо ждала известия от любимого, как и другие сельские женщины.

О взаимопонимании между супругами и их трудолюбии свидетельствуют нарядный дом и немалое домашнее хозяйство. Раньше держали пять коровин, телку, еще и коня. Сейчас большей частью птицу. Огород у Караушей, спускающийся от дома к реке Кодыме, бережно высыпан хозяйкой и выглядит, словно цветочек, — грядочка к грядочке. В теплых рассказах дедушки и бабушки о сыне, дочери, невестке, зяте и трех внуках, немалой семье брата (только одесситов наберется 15 человек) ощущались нежные родственные отношения, любовь и крепкая связь со своим родом.

Сельская родня чуть ли не еженедельно обеспечивает городских чем Бог послал. На праздники — домашними яйцами, мясом и еще знаменитыми гвоздовскими вертутами.

Михаил Карауш не жалуется на судьбу, на здоровье также не сетует, хотя сказываются героические будни под тлеющим Чернобылем и изнурительный колхозный труд. В повседневной работе и заботе о родне находит гвоздовский ветеран отраду и смысл жизни. И больше всего мечтают дедушка с бабушкой о Победе, ведь Родину с оружием в руках защищают и их внуки.

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