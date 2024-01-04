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Год Дракона в истории ХХ века: какие события изменили наш мир

Год Дракона в истории ХХ века: какие события изменили наш мир

Астрологи говорят, что символ 2024 года — Деревянный Зеленый Дракон — это миролюбивое существо, олицетворяющее гибкость, удачу и положительные перемены. «Одесская жизнь» предлагает вспомнить самые яркие события ХХ века, которые произошли в годы Дракона и повлияли на ход истории.

1904-й — год Деревянного Зеленого Дракона

Броненосец Петропавловск

Год начался русской-японской войной за господство на Дальнем Востоке. В одной из баталий в Тихом океане россия потеряла броненосец «Петропавловск» — он подорвался на японской мине. Тогда же погиб и вице-адмирал Степан Макаров. Это был первый раз, когда российский флот потерял командующего. Второй случай произошел 120 лет спустя: в апреле 2022 года Вооруженные силы Украины уничтожили крейсер «Москва», а в сентябре 2023 года был ликвидирован командующий Черноморским флотом, который отдавал приказы о ракетных ударах по Украине.

1904 год также запомнился созданием в Киеве первой Украинской демократической партии (УДП). Ее члены выступали за независимость Украины и свободное использование украинского языка. В этом же году произошла политическая акция по подрыву памятника Пушкину в Харькове. Ее осуществила молодежная организация «Свободная Украина» в ответ на празднование 250-летия «присоединения Малороссии».

1916-й — год Огненного Красного Дракона

Первый танк

Разгар Первой мировой войны. В этот период происходит одна из наиболее кровавых битв в истории — «Верденская мясорубка», в которой погиб миллион человек. Чтобы вывести Францию из войны, германское командование решает захватить стратегически важный город Верден. Однако замысел немцев проваливается. На Восточном фронте начинается операция «Брусиловский прорыв» — наступление российских войск по просьбе Англии и Франции в Галиции, чтобы отвлечь германскую и австро-венгерскую армии от битвы при Вердене.

В 1916 году во время битвы при Сомме (территория Франции) британская армия впервые в истории использовала танки. Еще одним значимым событием этого года стало крушение одного из крупнейших пассажирских лайнеров того времени «Британник», который использовали как госпиталь. Он затонул в результате столкновения с немецкой миной в Эгейском море.

1928-й — год Земляного Желтого Дракона

1928-29 гг. Продовольственный кризис и голод

Это был нелегкий год для Украины, утомленной войнами и революциями. Страна пережила продовольственный кризис и голод (с 1928 по 1929 год), вызванный погодными условиями: озимые посевы погибли, весна принесла резкие перепады температуры, а лето — засуху. В середине года в южных регионах стала ощущаться нехватка хлеба. Но вместо того, чтобы ввести чрезвычайную ситуацию, советская власть требовала от сельского хозяйства вести хлебозаготовки «во что бы то ни стало». Так у крестьян начали принудительно забирать запасы зерна. Одновременно проводились «ликвидация» богатых хозяйств, повышение налогов, цен на продукты и рабочий инвентарь.

1928-29 гг. Насильный сбор продовольствия

Историки утверждают, что такие репрессивные меры стали одной из главных причин Голодомора в 1930-х годах. Об этом свидетельствуют сохранившиеся письма крестьян в тогдашние газеты с просьбой о разглашении сложной продовольственной ситуации. Однако корреспонденция так и не была опубликована.

1940-й — год Металлического Белого Дракона

концлагерь Освенцим

В Западной Европе властвует Адольф Гитлер. Мечтая построить новую империю, он уже заручился нейтралитетом Советского Союза и напал на Польшу в сентябре 1939 года.

Вблизи Кракова нацисты создают концлагерь Освенцим, где в итоге будет убито около четырех миллионов человек. Далее германские войска вторгаются в Норвегию и Данию и атакуют нейтральные страны — Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Тем временем советские войска оккупируют Литву, Латвию и Эстонию, принуждают Румынию отдать Бессарабию и ту часть Буковины, «население которой связано с Советской Украиной». А уже в конце года договор о «дружбе» между фашистами и коммунистами обрывается подписанием Гитлером секретной директивы о подготовке к нападению на Советский Союз.

1952-й — год Водяного Синего Дракона

Ядерное испытание в США
Ядерное испытание в США

Пока планета пыталась восстановиться после мировой войны, появилась новая угроза — ядерное оружие. В январе 1952 года США спустили на воду первую в мире атомную подлодку «Наутилус». Вслед за этим Уинстон Черчилль объявил, что Британия создала собственную атомную бомбу и стала третьим ядерным государством после США и СССР.

Атоманая бомба в СССР
Атоманая бомба в СССР

Интерес к ядерному оружию рос по всему миру. В штате Невада даже провели эксперимент и в прямом эфире показали подрыв атомной бомбы — взрыв наблюдало 35 миллионов людей. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину угроза глобального ядерного конфликта снова стала актуальной. Ведь рашисты обещают ядерную войну Западу, если почувствуют угрозу нападения.

Елизавета 2. Королева Великобритании

Другим важным событием 1952 года было провозглашение королевой Великобритании 25-летней Елизаветы ІІ, которая стала самым долгоправящим монархом в мире.

1964-й — год Деревянного Зеленого Дракона

The Beatles

Это был самый мирный год Дракона в ХХ веке. Все сходили с ума от «Битлз», их песни стали хитами и били рекорды популярности. Группа начала давать первые концерты на стадионах.

Рейнджер-7. Беспилотный космический корабль
Рейнджер-7. Беспилотный космический корабль

Тем временем между США и Советским Союзом продолжается космическая гонка. Американский беспилотный космический корабль «Рейнджер-7», запущенный в июле, подошел к Луне и начал передавать на Землю первые цветные снимки спутника. Они помогли выяснить состояние лунной поверхности для будущей посадки космического корабля. А в Советском Союзе был запущен первый в мире многоместный космический корабль «Восход-1». Это был первый двухдневный полет, во время которого космонавты находились на борту без скафандра.

Восход-1. Космический корабль СССР
Восход-1. Космический корабль СССР

Что еще происходило в годы Дракона?

В период с 1964 до 2024-го год Дракона наступал еще четыре раза. События этих лет не повлияли на ход истории, хотя были значительными для определенных регионов планеты.

  • 1976-й — год Огненного Красного Дракона. В восточной части Китая произошло сильнейшее в истории землетрясение — 7,8 и 8,2 балла. Тогда погибло 242 тысячи жителей.
  • 1988-й — год Земляного Желтого Дракона. В этом году под эгидой ЮНЕСКО отпраздновали тысячелетие крещения Киевской Руси, как величайшее событие в европейской и мировой культуре.
  • 2000-й — год Металлического Белого Дракона. Девять стран — Албания, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Македония, Румыния, Словакия и Словения — подали совместное заявление на вступление в НАТО. В Киеве состоялась встреча Билла Клинтона и Леонида Кучмы. Они обсудили вопрос закрытия Чернобыльской АЭС (в конце года был остановлен последний реактор).
  • 2012-й — год Водяного Синего Дракона. Год начался с ожидания конца света по солнечному календарю древней цивилизации майя. Катаклизм так и не произошел. А летом в Восточной Европе проходил чемпионат по футболу — «Евро-2012». Матчи турнира проводились на стадионах Украины и Польши.
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