1904-й — год Деревянного Зеленого Дракона

Год начался русской-японской войной за господство на Дальнем Востоке. В одной из баталий в Тихом океане россия потеряла броненосец «Петропавловск» — он подорвался на японской мине. Тогда же погиб и вице-адмирал Степан Макаров. Это был первый раз, когда российский флот потерял командующего. Второй случай произошел 120 лет спустя: в апреле 2022 года Вооруженные силы Украины уничтожили крейсер «Москва», а в сентябре 2023 года был ликвидирован командующий Черноморским флотом, который отдавал приказы о ракетных ударах по Украине.

1904 год также запомнился созданием в Киеве первой Украинской демократической партии (УДП). Ее члены выступали за независимость Украины и свободное использование украинского языка. В этом же году произошла политическая акция по подрыву памятника Пушкину в Харькове. Ее осуществила молодежная организация «Свободная Украина» в ответ на празднование 250-летия «присоединения Малороссии».

1916-й — год Огненного Красного Дракона

Разгар Первой мировой войны. В этот период происходит одна из наиболее кровавых битв в истории — «Верденская мясорубка», в которой погиб миллион человек. Чтобы вывести Францию из войны, германское командование решает захватить стратегически важный город Верден. Однако замысел немцев проваливается. На Восточном фронте начинается операция «Брусиловский прорыв» — наступление российских войск по просьбе Англии и Франции в Галиции, чтобы отвлечь германскую и австро-венгерскую армии от битвы при Вердене.

В 1916 году во время битвы при Сомме (территория Франции) британская армия впервые в истории использовала танки. Еще одним значимым событием этого года стало крушение одного из крупнейших пассажирских лайнеров того времени «Британник», который использовали как госпиталь. Он затонул в результате столкновения с немецкой миной в Эгейском море.

1928-й — год Земляного Желтого Дракона

Это был нелегкий год для Украины, утомленной войнами и революциями. Страна пережила продовольственный кризис и голод (с 1928 по 1929 год), вызванный погодными условиями: озимые посевы погибли, весна принесла резкие перепады температуры, а лето — засуху. В середине года в южных регионах стала ощущаться нехватка хлеба. Но вместо того, чтобы ввести чрезвычайную ситуацию, советская власть требовала от сельского хозяйства вести хлебозаготовки «во что бы то ни стало». Так у крестьян начали принудительно забирать запасы зерна. Одновременно проводились «ликвидация» богатых хозяйств, повышение налогов, цен на продукты и рабочий инвентарь.

Историки утверждают, что такие репрессивные меры стали одной из главных причин Голодомора в 1930-х годах. Об этом свидетельствуют сохранившиеся письма крестьян в тогдашние газеты с просьбой о разглашении сложной продовольственной ситуации. Однако корреспонденция так и не была опубликована.

1940-й — год Металлического Белого Дракона

В Западной Европе властвует Адольф Гитлер. Мечтая построить новую империю, он уже заручился нейтралитетом Советского Союза и напал на Польшу в сентябре 1939 года.

Вблизи Кракова нацисты создают концлагерь Освенцим, где в итоге будет убито около четырех миллионов человек. Далее германские войска вторгаются в Норвегию и Данию и атакуют нейтральные страны — Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Тем временем советские войска оккупируют Литву, Латвию и Эстонию, принуждают Румынию отдать Бессарабию и ту часть Буковины, «население которой связано с Советской Украиной». А уже в конце года договор о «дружбе» между фашистами и коммунистами обрывается подписанием Гитлером секретной директивы о подготовке к нападению на Советский Союз.

1952-й — год Водяного Синего Дракона

Ядерное испытание в США

Пока планета пыталась восстановиться после мировой войны, появилась новая угроза — ядерное оружие. В январе 1952 года США спустили на воду первую в мире атомную подлодку «Наутилус». Вслед за этим Уинстон Черчилль объявил, что Британия создала собственную атомную бомбу и стала третьим ядерным государством после США и СССР.

Атоманая бомба в СССР

Интерес к ядерному оружию рос по всему миру. В штате Невада даже провели эксперимент и в прямом эфире показали подрыв атомной бомбы — взрыв наблюдало 35 миллионов людей. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину угроза глобального ядерного конфликта снова стала актуальной. Ведь рашисты обещают ядерную войну Западу, если почувствуют угрозу нападения.

Другим важным событием 1952 года было провозглашение королевой Великобритании 25-летней Елизаветы ІІ, которая стала самым долгоправящим монархом в мире.

1964-й — год Деревянного Зеленого Дракона

Это был самый мирный год Дракона в ХХ веке. Все сходили с ума от «Битлз», их песни стали хитами и били рекорды популярности. Группа начала давать первые концерты на стадионах.

Рейнджер-7. Беспилотный космический корабль

Тем временем между США и Советским Союзом продолжается космическая гонка. Американский беспилотный космический корабль «Рейнджер-7», запущенный в июле, подошел к Луне и начал передавать на Землю первые цветные снимки спутника. Они помогли выяснить состояние лунной поверхности для будущей посадки космического корабля. А в Советском Союзе был запущен первый в мире многоместный космический корабль «Восход-1». Это был первый двухдневный полет, во время которого космонавты находились на борту без скафандра.

Восход-1. Космический корабль СССР

Что еще происходило в годы Дракона?

В период с 1964 до 2024-го год Дракона наступал еще четыре раза. События этих лет не повлияли на ход истории, хотя были значительными для определенных регионов планеты.

1976-й — год Огненного Красного Дракона. В восточной части Китая произошло сильнейшее в истории землетрясение — 7,8 и 8,2 балла. Тогда погибло 242 тысячи жителей.

1988-й — год Земляного Желтого Дракона. В этом году под эгидой ЮНЕСКО отпраздновали тысячелетие крещения Киевской Руси, как величайшее событие в европейской и мировой культуре.

2000-й — год Металлического Белого Дракона. Девять стран — Албания, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Македония, Румыния, Словакия и Словения — подали совместное заявление на вступление в НАТО. В Киеве состоялась встреча Билла Клинтона и Леонида Кучмы. Они обсудили вопрос закрытия Чернобыльской АЭС (в конце года был остановлен последний реактор).

2012-й — год Водяного Синего Дракона. Год начался с ожидания конца света по солнечному календарю древней цивилизации майя. Катаклизм так и не произошел. А летом в Восточной Европе проходил чемпионат по футболу — «Евро-2012». Матчи турнира проводились на стадионах Украины и Польши.