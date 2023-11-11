Может ли начаться Третья мировая война? – мнения экспертов (видео)

Третья мировая – уже есть или нет?

В июне 2023 года, еще до событий в Израиле, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что человечество ждет мировая война, если россию не остановят в Украине. 20 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Третья мировая «началась в 2008 году, когда россия напала на Грузию, а ее горячая фаза стартовала 24 февраля 2022 года».

Между тем, политические эксперты заявляют – о глобальном конфликте можно будет говорить после прохождения определенной точки невозврата. Политолог-международник Николай Волковский считает, что такой точкой может стать применение ядерного оружия или консолидация всего мусульманского мира на религиозной почве. А дипломат Роман Бессмертный отмечает, что Третья мировая может начаться в случае нападения Китая на Тайвань.

Если даже Третья мировая и произойдет, период ее продолжительности будут определять историки. Пока мы можем говорить только о том, что является основанием для нового глобального конфликта.

Борьба за гуманистические ценности

По мнению Романа Бессмертного, Третья мировая будет борьбой демократических ценностей «стран добра» с излишней жестокостью «стран зла». Главными «странами зла» эксперт считает россию, Иран и Китай, а «странами добра» – западный мир и Украину. Именно эти два полюса будут бороться за облик нового мира.

«Мировой порядок базируется на общечеловеческой морали. Сейчас происходит разрушение этой нравственности. На открытии Генассамблеи ООН высокого уровня президент Ирана Ибрагим Раиси сказал, что демократии и либерализму пришел конец, и есть группа государств, которая готова предложить миру альтернативный порядок», – объясняет эксперт.

Бессмертный считает, что та жестокость, которую мир наблюдает в войнах в Украине и Израиле, как раз и отражает этот новый дикарский миропорядок, где есть место пыткам, ограблениям, издевательствам над погибшими. Поэтому «страны добра» должны нанести удар по исламским и российским террористам, иначе миру нужно готовиться не только к региональным обострениям, но и к глобальному противостоянию, сопровождающемуся континентальными войнами.

Борьба агрессоров против Запада

Эксперт по международной безопасности Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко считает, что Третья мировая объединит региональные конфликты, которые будут поддержаны странами-агрессорами, в частности россией и Ираном, цель которых состоит в истощении Запада, его расколе и поражении в ключевых географических точках.

Мировой конфликт вокруг ислама

По мнению политолога-международника Николая Волковского, главным конфликтом Третьей мировой может стать именно исламский вопрос, если 1 млрд 200 млн мусульман объединятся на фоне религии. Радикально настроенные активисты уже проводят многочисленные митинги почти по всей Европе и даже в США, а уровень террористической угрозы в некоторых странах ЕС подняли до самого высокого.

«Активисты ворвались в здание Конгресса США. Большой митинг с палестинскими флагами проходил у представительства ООН в Швейцарии. Я не знаю ни одной европейской страны, кроме Польши и частично Венгрии, где бы еще не состоялись протесты мусульман. А местами их большой концентрации являются такие страны, как Бельгия, Германия и Франция», – объясняет эксперт.

Европа уже переживала террористические атаки исламистов в 2015-2016 годах, и это снова повторяется: в 2023 году теракты были зафиксированы во Франции и Бельгии, и это может быть только начало противостояния.

Россия, Палестина… кто следующий?

Эксперты сходятся во мнении, что многое будет зависеть от урегулирования ситуации вокруг Израиля. Если этого не произойдет, следующая страна, которая присоединится к игре, будет Китай, считает дипломат Роман Бессмертный. Китай нападет на Тайвань, так как там «находится интеллектуальное сердце и военной, и финансовой, и промышленной машины Вашингтона», говорит эксперт. С этого времени можно будет говорить о начале глобальной войны.

Николай Волковский, напротив, уверен, что Китай удержится от агрессии, потому что его мировая экономика, в том числе экспорт, на 80% зависит от США. Самая большая угроза, по словам эксперта, существует со стороны Ирана и Пакистана.

«Если произойдет активное вовлечение этих стран в боевые действия против Израиля, это спровоцирует вступление в игру крупных игроков, в частности, альянса НАТО», – считает эксперт.

Также политолог не исключает обострения ситуации между КНДР и Северной Кореей или локальных конфликтов в африканских странах.

По мнению аналитика безопасности Тараса Жовтенко, в Третьей мировой, если она начнется, для дестабилизации США рф может использовать даже страны Латинской Америки, в частности Бразилию, на которую оказывают влияние российские спецслужбы. Но, по словам политолога Николая Волковского, Бразилия вряд ли вступит в игру, так как в следующем году там должен состояться Саммит G20, и эта страна «настроена сейчас объединить мир и показать весь свой экономический потенциал».

Бояться ли нам ядерки?

Использование ядерного оружия может стать поводом для Третьей мировой, но Николай Волковский уверен – пока мы наблюдаем только ядерный шантаж.

«Страна, которая решится на ядерный удар, будет полностью отвечать за него. Этим активно манипулирует, в частности, россия, но даже ее пропагандисты сейчас меньше говорят о ядерке, потому что понятно, что все решается на поле боя», – считает эксперт.

Все пути ведут к россии

Роман Бессмертный уверен, что в нападении ХАМАСа на Израиль прослеживается российский след.

«Чрезмерная жестокость ХАМАСа означает, что в основе этой операции находятся криминальные элементы. Эта тактика очень ярко проявлялась в Украине. Вспомните вагнеровцев. Это лишь подтверждает, что участие в подготовке этих групп принимали российские силовики. Поведение ХАМАСа похоже на тактику ведения боевых действий рф в африканских государствах», – говорит Бессмертный.

По его мнению, риторикой властей Палестины также руководит россия: заявления о том, что палестинцы «имеют право защищаться», несмотря на терроризм, – это та «мантра», которую повторяет и «московский фюрер» Путин.

Политолог Николай Волковский так же отмечает тесные отношения россии со всеми террористами мира.

«В сентябре прошлого года глава ХАМАСа встречался с Министром иностранных дел рф. У россии также была встреча с террористами «Талибана», захватившими власть в Афганистане», – напоминает эксперт.

Как остановить Третью мировую?

Дипломат Роман Бессмертный считает, что миру нужно понять: «российско-украинская война – это война о глобальном порядке» и не нужно пытаться ее локализовать. Эксперт делает ставку на США, которым нужно прекратить политику невмешательства и начать действовать до завершения избирательной кампании в Америке, иначе дальше уже будет поздно.