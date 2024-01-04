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Рік Дракона в історії ХХ століття: які події змінили наш світ

Рік Дракона в історії ХХ століття: які події змінили наш світ

Астрологи кажуть, що символ 2024 року — Дерев’яний Зелений Дракон — це миролюбна істота, що уособлює гнучкість, удачу і позитивні зміни. «Одесская жизнь» пропонує згадати найяскравіші події ХХ століття, які відбулися в роки Дракона і вплинули на хід історії.

1904-й — рік Дерев’яного Зеленого Дракона

Броненосець Петропавловськ

Рік розпочався російсько-японською війною за панування на Далекому Сході. В одній із баталій у Тихому океані росія втратила броненосець «Петропавловськ» — він підірвався на японській міні. Тоді ж загинув і віце-адмірал Степан Макаров. Це був перший раз, коли російський флот втратив командувача. Другий випадок стався 120 років по тому: у квітні 2022 року Збройні сили України знищили крейсер «Москва», а у вересні 2023 року було ліквідовано командувача Чорноморського флоту, який віддавав накази про ракетні удари по Україні.

1904 рік також запам’ятався створенням у Києві першої Української демократичної партії (УДП). Її члени виступали за незалежність України та вільне використання української мови. Цього ж року відбулася політична акція з підриву пам’ятника Пушкіну в Харкові. Її здійснила молодіжна організація «Вільна Україна» у відповідь на святкування 250-річчя «приєднання Малоросії».

1916-й — рік Вогняного Червоного Дракона

Перший танк

Розпал Першої світової війни. У цей період відбувається одна з найкривавіших битв в історії — «Верденська м’ясорубка», у якій загинув мільйон людей. Щоб вивести Францію з війни, німецьке командування вирішує захопити стратегічно важливе місто Верден. Однак задум німців провалюється. На Східному фронті починається операція «Брусиловський прорив» — наступ російських військ на прохання Англії та Франції в Галичині, щоб відволікти німецьку та австро-угорську армії від битви при Вердені.

У 1916 році під час битви при Соммі (територія Франції) британська армія вперше в історії використала танки. Ще однією значущою подією цього року стала аварія одного з найбільших пасажирських лайнерів того часу «Британник», який використовували як госпіталь. Він затонув унаслідок зіткнення з німецькою міною в Егейському морі.

1928-й — год Земляного Желтого Дракона

1928-29 рр. Продовольча криза і голод

Це був нелегкий рік для України, стомленої війнами та революціями. Країна пережила продовольчу кризу і голод (з 1928 по 1929 рік), спричинений погодними умовами: озимі посіви загинули, весна принесла різкі перепади температури, а літо — посуху. У середині року в південних регіонах стала відчуватися нестача хліба. Але замість того, щоб запровадити надзвичайну ситуацію, радянська влада вимагала від сільського господарства вести хлібозаготівлі «будь-що-будь». Так у селян почали примусово забирати запаси зерна. Одночасно проводили «ліквідацію» заможних господарств, підвищення податків, цін на продукти та робочий інвентар.

1928-29 рр. Насильницький збір продовольства

Історики стверджують, що такі репресивні заходи стали однією з головних причин Голодомору в 1930-х роках. Про це свідчать збережені листи селян до тогочасних газет із проханням про розголошення складної продовольчої ситуації. Однак кореспонденція так і не була опублікована.

1940-й — рік Металевого Білого Дракона

концтабір Освенцим

У Західній Європі панує Адольф Гітлер. Мріючи побудувати нову імперію, він уже заручився нейтралітетом Радянського Союзу і напав на Польщу у вересні 1939 року.

Поблизу Кракова нацисти створюють концтабір Освенцим, де в підсумку буде вбито близько чотирьох мільйонів людей. Далі німецькі війська вторгаються до Норвегії та Данії й атакують нейтральні країни — Бельгію, Нідерланди та Люксембург. Тим часом радянські війська окупують Литву, Латвію та Естонію, примушують Румунію віддати Бессарабію і ту частину Буковини, «населення якої пов’язане з Радянською Україною». А вже наприкінці року договір про «дружбу» між фашистами і комуністами обривається підписанням Гітлером секретної директиви про підготовку до нападу на Радянський Союз.

1952-й — рік Водяного Синього Дракона

Ядерне випробування у США
Ядерне випробування у США

Поки планета намагалася відновитися після світової війни, з’явилася нова загроза — ядерна зброя. У січні 1952 року США спустили на воду перший у світі атомний підводний човен «Наутілус». Слідом за цим Вінстон Черчилль оголосив, що Британія створила власну атомну бомбу і стала третьою ядерною державою після США та СРСР.

Атомна бомба в СРСР
Атомна бомба в СРСР

Інтерес до ядерної зброї зростав по всьому світу. У штаті Невада навіть провели експеримент і в прямому ефірі показали підрив атомної бомби — вибух спостерігало 35 мільйонів людей. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну загроза глобального ядерного конфлікту знову стала актуальною. Адже рашисти обіцяють ядерну війну Заходу, якщо відчують загрозу нападу.

Єлизавета 2. Королева Великої Британії

Іншою важливою подією 1952 року було проголошення королевою Великої Британії 25-річної Єлизавети ІІ, яка стала найдовгоправнішим монархом у світі.

1964-й — рік Дерев’яного Зеленого Дракона

The Beatles

Це був наймирніший рік Дракона у ХХ столітті. Усі божеволіли від «Бітлз», їхні пісні стали хітами і били рекорди популярності. Гурт почав давати перші концерти на стадіонах.

Рейнджер-7. Безпілотний космічний корабель
Рейнджер-7. Безпілотний космічний корабель

Тим часом між США і Радянським Союзом тривають космічні перегони. Американський безпілотний космічний корабель «Рейнджер-7», запущений у липні, підійшов до Місяця і почав передавати на Землю перші кольорові знімки супутника. Вони допомогли з’ясувати стан місячної поверхні для майбутньої посадки космічного корабля. А в Радянському Союзі було запущено перший у світі багатомісний космічний корабель «Восход-1». Це був перший дводенний політ, під час якого космонавти перебували на борту без скафандра.

Восход-1. Космічний корабель СРСР
Восход-1. Космічний корабель СРСР

Що ще відбувалося в роки Дракона?

  • У період з 1964 до 2024-го рік Дракона наступав ще чотири рази. Події цих років не вплинули на хід історії, хоча були значними для певних регіонів планети.
  • 1976-й — рік Вогняного Червоного Дракона. У східній частині Китаю стався найсильніший в історії землетрус — 7,8 і 8,2 бала. Тоді загинуло 242 тисячі жителів.
  • 1988-й — рік Земляного Жовтого Дракона. Цього року під егідою ЮНЕСКО відсвяткували тисячоліття хрещення Київської Русі, як найвидатнішу подію в європейській і світовій культурі.
  • 2000-й — рік Металевого Білого Дракона. Дев’ять країн — Албанія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Македонія, Румунія, Словаччина та Словенія — подали спільну заяву на вступ до НАТО. У Києві відбулася зустріч Білла Клінтона і Леоніда Кучми. Вони обговорили питання закриття Чорнобильської АЕС (наприкінці року було зупинено останній реактор).
  • 2012-й — рік Водяного Синього Дракона. Рік почався з очікування кінця світу за сонячним календарем стародавньої цивілізації майя. Катаклізм так і не стався. А влітку у Східній Європі проходив чемпіонат з футболу — «Євро-2012». Матчі турніру проводилися на стадіонах України та Польщі.
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Анастасия Епурь ПРОФІЛЬ

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