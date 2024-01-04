Рік Дракона в історії ХХ століття: які події змінили наш світ

1904-й — рік Дерев’яного Зеленого Дракона

Рік розпочався російсько-японською війною за панування на Далекому Сході. В одній із баталій у Тихому океані росія втратила броненосець «Петропавловськ» — він підірвався на японській міні. Тоді ж загинув і віце-адмірал Степан Макаров. Це був перший раз, коли російський флот втратив командувача. Другий випадок стався 120 років по тому: у квітні 2022 року Збройні сили України знищили крейсер «Москва», а у вересні 2023 року було ліквідовано командувача Чорноморського флоту, який віддавав накази про ракетні удари по Україні.

1904 рік також запам’ятався створенням у Києві першої Української демократичної партії (УДП). Її члени виступали за незалежність України та вільне використання української мови. Цього ж року відбулася політична акція з підриву пам’ятника Пушкіну в Харкові. Її здійснила молодіжна організація «Вільна Україна» у відповідь на святкування 250-річчя «приєднання Малоросії».

1916-й — рік Вогняного Червоного Дракона

Розпал Першої світової війни. У цей період відбувається одна з найкривавіших битв в історії — «Верденська м’ясорубка», у якій загинув мільйон людей. Щоб вивести Францію з війни, німецьке командування вирішує захопити стратегічно важливе місто Верден. Однак задум німців провалюється. На Східному фронті починається операція «Брусиловський прорив» — наступ російських військ на прохання Англії та Франції в Галичині, щоб відволікти німецьку та австро-угорську армії від битви при Вердені.

У 1916 році під час битви при Соммі (територія Франції) британська армія вперше в історії використала танки. Ще однією значущою подією цього року стала аварія одного з найбільших пасажирських лайнерів того часу «Британник», який використовували як госпіталь. Він затонув унаслідок зіткнення з німецькою міною в Егейському морі.

1928-й — год Земляного Желтого Дракона

Це був нелегкий рік для України, стомленої війнами та революціями. Країна пережила продовольчу кризу і голод (з 1928 по 1929 рік), спричинений погодними умовами: озимі посіви загинули, весна принесла різкі перепади температури, а літо — посуху. У середині року в південних регіонах стала відчуватися нестача хліба. Але замість того, щоб запровадити надзвичайну ситуацію, радянська влада вимагала від сільського господарства вести хлібозаготівлі «будь-що-будь». Так у селян почали примусово забирати запаси зерна. Одночасно проводили «ліквідацію» заможних господарств, підвищення податків, цін на продукти та робочий інвентар.

Історики стверджують, що такі репресивні заходи стали однією з головних причин Голодомору в 1930-х роках. Про це свідчать збережені листи селян до тогочасних газет із проханням про розголошення складної продовольчої ситуації. Однак кореспонденція так і не була опублікована.

1940-й — рік Металевого Білого Дракона

У Західній Європі панує Адольф Гітлер. Мріючи побудувати нову імперію, він уже заручився нейтралітетом Радянського Союзу і напав на Польщу у вересні 1939 року.

Поблизу Кракова нацисти створюють концтабір Освенцим, де в підсумку буде вбито близько чотирьох мільйонів людей. Далі німецькі війська вторгаються до Норвегії та Данії й атакують нейтральні країни — Бельгію, Нідерланди та Люксембург. Тим часом радянські війська окупують Литву, Латвію та Естонію, примушують Румунію віддати Бессарабію і ту частину Буковини, «населення якої пов’язане з Радянською Україною». А вже наприкінці року договір про «дружбу» між фашистами і комуністами обривається підписанням Гітлером секретної директиви про підготовку до нападу на Радянський Союз.

1952-й — рік Водяного Синього Дракона

Ядерне випробування у США

Поки планета намагалася відновитися після світової війни, з’явилася нова загроза — ядерна зброя. У січні 1952 року США спустили на воду перший у світі атомний підводний човен «Наутілус». Слідом за цим Вінстон Черчилль оголосив, що Британія створила власну атомну бомбу і стала третьою ядерною державою після США та СРСР.

Атомна бомба в СРСР

Інтерес до ядерної зброї зростав по всьому світу. У штаті Невада навіть провели експеримент і в прямому ефірі показали підрив атомної бомби — вибух спостерігало 35 мільйонів людей. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну загроза глобального ядерного конфлікту знову стала актуальною. Адже рашисти обіцяють ядерну війну Заходу, якщо відчують загрозу нападу.

Іншою важливою подією 1952 року було проголошення королевою Великої Британії 25-річної Єлизавети ІІ, яка стала найдовгоправнішим монархом у світі.

1964-й — рік Дерев’яного Зеленого Дракона

Це був наймирніший рік Дракона у ХХ столітті. Усі божеволіли від «Бітлз», їхні пісні стали хітами і били рекорди популярності. Гурт почав давати перші концерти на стадіонах.

Рейнджер-7. Безпілотний космічний корабель

Тим часом між США і Радянським Союзом тривають космічні перегони. Американський безпілотний космічний корабель «Рейнджер-7», запущений у липні, підійшов до Місяця і почав передавати на Землю перші кольорові знімки супутника. Вони допомогли з’ясувати стан місячної поверхні для майбутньої посадки космічного корабля. А в Радянському Союзі було запущено перший у світі багатомісний космічний корабель «Восход-1». Це був перший дводенний політ, під час якого космонавти перебували на борту без скафандра.

Восход-1. Космічний корабель СРСР

Що ще відбувалося в роки Дракона?

У період з 1964 до 2024-го рік Дракона наступав ще чотири рази. Події цих років не вплинули на хід історії, хоча були значними для певних регіонів планети.

1976-й — рік Вогняного Червоного Дракона. У східній частині Китаю стався найсильніший в історії землетрус — 7,8 і 8,2 бала. Тоді загинуло 242 тисячі жителів.

1988-й — рік Земляного Жовтого Дракона. Цього року під егідою ЮНЕСКО відсвяткували тисячоліття хрещення Київської Русі, як найвидатнішу подію в європейській і світовій культурі.

2000-й — рік Металевого Білого Дракона. Дев’ять країн — Албанія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Македонія, Румунія, Словаччина та Словенія — подали спільну заяву на вступ до НАТО. У Києві відбулася зустріч Білла Клінтона і Леоніда Кучми. Вони обговорили питання закриття Чорнобильської АЕС (наприкінці року було зупинено останній реактор).

2012-й — рік Водяного Синього Дракона. Рік почався з очікування кінця світу за сонячним календарем стародавньої цивілізації майя. Катаклізм так і не стався. А влітку у Східній Європі проходив чемпіонат з футболу — «Євро-2012». Матчі турніру проводилися на стадіонах України та Польщі.