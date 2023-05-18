Новости Одессы и Одесской области

На фронте погибли медик из Одессы и житель Одесской области (фото)

На фронте погибли медик из Одессы и житель Одесской области (фото)

На востоке Украины погибли медик из Одессы Виталий Синенко и житель Арциза Болградского района Одесской области Юрий Григорьев. Об этом стало известно из социальной сети фейсбук.

Врач из Одессы Виталий Синенко работал в Бахмуте, собирая средства на автомобили для бойцов в Херсонской области.

погиб медик

Виталий Синенко, житель г. Одесса

Виталий родился, учился и жил в Одессе. Он был эмбриологом. В мирной жизни он работал в клинике репродуктивного здоровья. Последний его пост в Facebook был о том, что он собирал средства на передвижной госпиталь для оказания медицинской помощи раненым в непосредственной близости от боевых действий.

Во время боевого задания в Донецкой области под Марьинкой трагически оборвалась жизнь 32-летнего жителя г. Арциз, военнослужащего Вооруженных Сил Украины Юрия Григорьева.

погибший

Юрий Григорьев,  житель г. Арциз 

О гибели Юрия Григорьева сообщил Арцизский городской голова Сергей Парпуланский.

Ранее мы сообщали обобстреле ракетами Одессы с 17 на 18 мая, из-за которого один человек погиб, и двое ранены.

О действиях наших войск на всех участок фронта, а также о потерях врага по состоянию на 18 мая 2023 года читайте здесь.

Фото: Фейсбук

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Редакция ПРОФИЛЬ

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