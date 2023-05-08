От тяжелых ранений под Бахмутом умер известный скрипач из Одесской области

Богдан Міхалакі, відомий скрипаль з Ізмаїлу одеської області, помер у київській лікарні, де він перебував після того, як отримав важкі уламкові поранення під Бахмутом. Це сталося в кінці квітня під час масованого артилерійського обстрілу росіянами наших захисників на цій ділянці фронту.

Об этом сообщили родственники и близкие Богдана в Фейсбуке.

Богдан Михалаки ушел на фронт добровольцем зимой 2023 года. В апреле во время артиллерийского обстрела россиян он получил тяжелые ранения в районе шеи и грудины, но в последнее время находился на лечении в киевской больнице. К сожалению, сердце бойца не выдержало.

В мае этого года бойцу должно было исполниться 24 года.

С начала российского вторжения в Украину талантливый молодой человек помогал Вооруженным Силам Украины. Вместе со своей девушкой они делали и отправляли на фронт очень необходимые там окопные свечи, не оставляя при этом работу тренером в одном из спортивных залов города.

В январе этого года Богдан решил уйти добровольцем на фронт. Его распределили на службу в Донецкую область, в район Бахмута.

Знакомые бойца рассказывают, что в мирной жизни скрипач Богдан Михалаки не раз удивлял измаильчан и гостей города искусной игрой на улице Торговой в Измаиле.

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Фото: З мережі фейсбук