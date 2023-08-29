Сегодня Одесса чтит память павших героев российско-украинской войны: история памятной даты

Сегодня, в День памяти защитников Украины, на одном из кладбищ Одессы состоялась церемония чествования павших Героев, а также церемония освящения нового Казацкого Креста. Мы же рассказываем вам историю этого памятного дня.

29 августа украинцы чествуют военных и добровольцев, отдавших свою жизнь за независимость Украины. День памяти защитников Украины был учрежден указом президента Владимира Зеленского от 14 августа 2019 года.

Дата 29 августа выбрана не случайно — в этот день в 2014 году произошла Иловайская трагедия, операция с наибольшим числом погибших за все время АТО/ООС (до начала полномасштабного вторжения) и пример самых вероломных действий врага.

Что произошло в Иловайске

Иловайск — железнодорожный узел в 25 км от окраин Донецка — занял особое место на картах АТО. В начале августа 2014 года штаб Антитеррористической операции поставил задачу войскам сектора Б окружить Донецк, взяв в полукольцо основные силы «ДНР». Главной целью была попытка отрезать их от путей коммуникации и подкрепления на северо-восток от города

Украинские подразделения должны были зайти с двух направлений: с севера перекрыть сообщение между Донецком и Горловкой, а с юга — взять Иловайск, что открывало бы дорогу на Харцызск и Снежное.

Однако дальнейшие события превратили те августовские недели в трагедию, которая повлияла на ход всей войны. Операция была тщательно спланирована, но вмешались российские войска.

В 20-х числах августа россия начала масштабное вторжение через границу — пик его пришелся на День независимости Украины, 24 августа 2014 года. Именно массированные атаки РФ сделали положение сил АТО в Иловайске безвыходным. Регулярные войска российской армии — без опознавательных знаков — почти беспрепятственно подходили со стороны Амвросиевки и Саур-могилы, где оборонялись остатки украинских сил на этом участке.

С этих дней Иловайск и расположенные на подступах к городу подразделения ВСУ оказались фактически отрезанными. Новой реальностью для украинских военных в городе и вокруг него стали многочасовые бои, шквальный минометный и артиллерийский огонь армии рф.

Позже в генпрокуратуре Украины установили, что российские войска в районе Иловайска насчитывали тогда 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.

В Иловайском котле оказалось 1200−1300 украинских военных — включая те подразделения, которые после наступления России были вынуждены отступить от Амвросиевки и Саур-могилы.

27 августа силы ВСУ в последний раз попытались прорвать снаружи кольцо вокруг Иловайска, чтобы помочь попавшим в него военным. Они были разбиты и понесли тяжелые потери.

28 августа украинское командование решило оставить Иловайск и попыталось договориться с российской стороной о выводе бойцов из окружения. Был согласован маршрут отступления украинских сил из котла по «зеленому коридору» двумя маршрутами. Изначально предполагалось, что войска выйдут в полной амуниции, с оружием.

Однако поздним вечером 28 августа главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко получил от рф требование, чтобы войска выходили безоружными.

По его словам, ВСУ сочли требование «неприемлемым»: вместо этого решили «идти на прорыв, который должен был начаться в 3 часа ночи 29 августа».

В ночь на 29 августа путин обратился к боевикам (т.н. «силам ополчения») с призывом открыть гуманитарный коридор для окруженных украинских военных. На деле же коридор стал ловушкой: российские войска открыли огонь, расстреляв украинские колонны на марше.

В огневой мешок, практически не оставивший шансов выжить, попали обе колонны, которые выходили из Иловайска через Многополье в Новокатериновку — двумя разными заранее согласованными маршрутами. Российские войска уничтожили почти всю технику как в северной колонне Булава, так и в южной колонне Ветер. Обстрел вели из танков, минометов, гранатометов, стрелкового оружия.

Десятки выживших после этого расстрела военных попали в плен, который для многих из них продлился долгие месяцы. В первые дни после Иловайской трагедии боевики отпустили лишь горстку женщин и раненых, передав их Красному Кресту.

Согласно данным Национального военно-исторического музея и Офиса генпрокурора, за время всей Иловайской операции (6 августа — 31 августа) погибло 368 украинских военных (свыше 250 — при выходе из коридора). Более 400 человек были ранены, около 300 — попали в плен. Еще 18 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Борьба продолжается

Война в Украине идет уже 9 лет, а полномасштабное вторжение длится 1,5 года. В нынешней войне мы платим очень большую цену. За это время тысячи храбрых сынов и дочерей Украины погибли из-за военных действий. Среди них — немало наших земляков. Истории жизни и гибели некоторых героев можно прочитать в нашей статье.

Точные военные потери Украина не раскрывает — это считается военной тайной. Но каждый погибший на фронте — это неоценимая потеря для страны и для семьи военного.

Бесспорно, это не единственный день в году, когда вспоминают и почитают павших героев. Однако это возможность всем вместе сохранить и укрепить память о героях на многие поколения вперед.