Адвокат и сын судьи из Одессы погиб в боях за Бахмут

Василий Личман – адвокат из Одессы, погиб 23 января, защищая Украину от российской агрессии.

Об этом сообщили в Малиновском районном суде города Одессы.

На странице суда в Facebook написали, что на фронте 23 января 2023 года погиб сын председателя суда Леонида Личмана — Василий Личман.

В сообщении сказано, что адвокат Василий Леонидович Личман был человеком прекрасной души, открытого и доброго сердца.

С мая 2022 года он добровольно отправился защищать Украину после нападения страны-агрессора.

Коллектив Малиновского районного суда г. Одессы выражает искренние соболезнования семье и близким по поводу гибели Василия Леонидовича.

Слава Герою.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что медик из Одессы погиб, эвакуируя раненых с поля боя.

Также мы рассказывали под Соледаром погиб сотрудник одесского телеканала.

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