Покататься на лодках можно будет на реках Турунчук и Днестр

На отдельных участках рек Турунчук и Днестр разрешат катать людей на маломерных судах. Маршруты будут согласованы с пограничной службой.
На плавсредствах можно будет посещать территорию от населенного пункта Яськи, с возможностью посещения Белого озера, до 300-метровой зоны, запрещенной в районе Маяковского моста, об этом на пресс-конференции в Ukraine Media Center Odesa заявил председатель Одесской ВРА Юрий Крук.
По его словам, до 10 маломерных судов будут соответствующе обустроены и согласованы с пограничной службой. На этих плавсредствах местные жители и гости могут посетить разрешенные территории для отдыха.
Во время пресс-конференции Юрий Крук подчеркнул, что курортного сезона в Одесской области нет и не будет. Речь идет только об открытии отдельных участков на побережье.
Читайте также:
- Безопасность одесских пляжей обеспечивают с помощью роботов: подробности (видео)
- Приказ военных о посещении одесских пляжей разъяснил Братчук