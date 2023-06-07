Покататься на лодках можно будет на реках Турунчук и Днестр

На отдельных участках рек Турунчук и Днестр разрешат катать людей на маломерных судах. Маршруты будут согласованы с пограничной службой.

На плавсредствах можно будет посещать территорию от населенного пункта Яськи, с возможностью посещения Белого озера, до 300-метровой зоны, запрещенной в районе Маяковского моста, об этом на пресс-конференции в Ukraine Media Center Odesa заявил председатель Одесской ВРА Юрий Крук.

По его словам, до 10 маломерных судов будут соответствующе обустроены и согласованы с пограничной службой. На этих плавсредствах местные жители и гости могут посетить разрешенные территории для отдыха.

Во время пресс-конференции Юрий Крук подчеркнул, что курортного сезона в Одесской области нет и не будет. Речь идет только об открытии отдельных участков на побережье.

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