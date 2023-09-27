Де відпочити в Україні: добірка найкрасивіших місць на території нашої країни

Відпочинок потрібний усім. Він допомагає зберегти психічне та фізичне здоров’я, особливо під час війни – суворого випробування для всіх українців. І, напевно, найкращий час для цього — оксамитовий сезон, м’який перехід від спекотного літа до золотої осені. Відпочинок за кордоном під час війни, на жаль, можуть дозволити собі далеко не всі українці. Але отримати незабутні враження можна і мандруючи рідною країною. До того ж і обійдеться такий вояж набагато дешевше.

Поплавати на човні каньйонами

Поціновувачів природи, безумовно, приваблять гори та каньйони, озера та водоспади. Найкрасивіші каньйони в Україні розташовані у Київській, Житомирській та Черкаській областях: Богуславській, Коростишівській та Буцькій. Тут можна ловити рибу, кататися на човнах, лазити по скелях. Якщо любите активний відпочинок, візьміть із собою все потрібне для походу. І в першу чергу — зручне взуття, яке не ковзатиме мокрим камінням.

Вартість турів: до 2000 грн.

Поринути в озера

Прекрасні та українські озера. Найчистіше з них – Синевір – знаходиться у високогір’ї Карпат. Навколо озера — хвойні ліси з унікальною флорою та фауною. Красиві кришталево чисті озера є і на Волині. Це найглибше в Україні озеро Світязь та Шацькі озера. Всі вони мають льодовикове походження і розташовані поряд — цілий комплекс із понад 20 водойм. Знаходиться він біля Шацького природного парку. Тут можна збирати ягоди та гриби. Зона Шацьких озер оточена базами відпочинку та оздоровчими комплексами. На Хмельниччині розташоване озеро Бакота. У XIII столітті тут знаходився важливий адміністративний центр Галицько-Волинського князівства. Під час будівництва Новодністровської ГЕС Бакота було затоплено. На її місці виникла велична затока, утворена водами Дністра. Є тут і цілющі джерела. А неподалік Бакоти знаходиться один із найстаріших чоловічих монастирів України, вирубаний у товщі гори.

Вартість турів на українські озера: від 800 до 12 000 гривень.

Погуляти середньовічними фортецями

Любителів історичної романтики приваблять українські фортеці. Хотинську фортецю в Чернівецькій області визнано одним із семи чудес України. Колись вона була однією з найпотужніших у Східній Європі. Ще одне диво України – Кам’янець-Подільська фортеця. Входить вона і до списку пам’яток світової спадщини ЮНЕСКО. Побудовано замок на скелястому півострові в каньйоні річки Смотрич. Наскельние місто-фортеця Тустань у Львівській області містить середньовічний оборонний комплекс, град і митницю. Деякі артефакти зберігаються в інтерактивному музеї, розташованому поряд зі скелями.

Вартість турів: від 3500 гривень.

Послухати шум від водоспадів

Помилуватися в Україні можна і на водоспади. Шипіт вважається одним із семи природних чудес України. Це найбільший водоспад Закарпаття. З підземного джерела на горі Великий Верх з висоти 1598 метрів починає свій шлях вниз ущелиною невеликий струмок Плошанка. Падаючи мальовничими каскадами з 14-метрової висоти, кристально чиста вода розбивається об каміння, утворюючи міріади крапель. Один із найвищих у Карпатах Манявський водоспад розташований в Івано-Франківській області. Він знаходиться в гірській ущелині масиву Горгани, оточеній гранітними скелями. Біля підніжжя водоспаду утворилося невелике водоймище з чистою гірською водою, де можна викупатися.

Вартість турів: від 4000 грн.

Порибалити в одеських Маяках

У Затоці, Сергіївці, Грибівці відпочиватимемо після нашої перемоги. А ось подорожувати річками та озерами Одеської області — цілком реально. Умови для туристичних маршрутів на водоймах Одещини визначено командуванням Оперативного угруповання військ «Дунай» та керівництвом Одеської військової районної адміністрації.

Згідно з правилами, човни можуть рухатися чітко визначеними маршрутами з 8:00 до 20:00. При цьому кількість маломірних суден обмежена до десяти.

Визначено й рекреаційно-туристичні маршрути. В межах Дністра: вниз за течією від впадання річки Турунчук до Дністра — до 300-метрової зони перед автомобільним мостовим переходом Маяк. В межах Турунчука: від впадання річки Турунчук, що стоїть до впадання в Дністер. Цей маршрут також включає озеро Біле і рукав Турунчука, який до нього веде. Тож можна вирушати на рибалку.

До лісу, на Дністер, до бессарабського села

Любителі екотуризму можуть відвідати Нижньодністровський національний природний парк. Тут можна подорожувати катерами екологічними маршрутами, побачити червонокнижних птахів та рідкісні рослини. А можна вирушити до ландшафтного заказника Савранського лісу. На початку осені тут особливо гарно: серед багаторічних дубів та сосен панує аромат опалого листя та грибів. Щоправда, збирати гриби, ягоди та трави, а також полювати, у лісі заборонено. Зате можна скупатися — поблизу протікає Південний Буг.

На Одещині відпочити на природі можна і в музеї просто неба. Знаходиться він у Тарутинському районі – бессарабське село Фрумушика-Нова. Розташувався тут цілий туристичний комплекс — етносело, краєзнавчий музей, зоопарк, корчма, міні-готель. Туристи можуть познайомитися з традиційною культурою бессарабського села та долучитися до сільськогосподарської праці.

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Ми розповіли всього про кілька визначних пам’яток України та Одеської області. Хоча навіть у нашому регіоні багато чудових місць: від Шабо — столиці української винної культури — до загадкового Курисова. Так що відкривати собі рідну землю не менш захоплююче, ніж подорожувати за кордоном.

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