Струмені фонтанів, несподівані артоб’єкти: сім миттєвостей одеського тижня

1 квітня

Ні-ні, це не першоквітневий жарт: ця стійка новорічна ялинка й досі прикрашає старий двір на вулиці Університетській (колишня Єлісаветинська). Як розповідають місцеві жителі, вона не сиплеться. А виглядає так, ніби її тільки-но встановили. Прощатися з красунею поки що ніхто не збирається.

2 квітня

Струмені фонтану на Театральній площі… У цьому році його запустили першим…

3 квітня

І хто сказав, що одеські пухнастики працюють рекламою тільки в зоомагазинах?

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4 квітня

Початок квітня: в Одесі «розквітають» вуличні кав’ярні…

5 квітня

Одеські клумби та газони немов змагаються за звання «найпривабливіша зелена зона міста»:

6 квітня

У Міському саду забив струменями фонтан:

7 квітня

От ніколи не знаєш, який несподіваний квітучий артоб’єкт зустрінеться тобі у звичайному одеському дворику тихого центру Одеси…

Фото авторки