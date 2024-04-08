Новини Одеси та Одеської області

Струмені фонтанів, несподівані артоб’єкти: сім миттєвостей одеського тижня

Струмені фонтанів, несподівані артоб’єкти: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони — миттєвості першого тижня одеського квітня?

1 квітня

Ні-ні, це не першоквітневий жарт: ця стійка новорічна ялинка й досі прикрашає старий двір на вулиці Університетській (колишня Єлісаветинська). Як розповідають місцеві жителі, вона не сиплеться. А виглядає так, ніби її тільки-но встановили. Прощатися з красунею поки що ніхто не збирається.

Фото дня в Одессе: стойкая елочка

2 квітня

Струмені фонтану на Театральній площі… У цьому році його запустили першим…

Фото дня в Одессе: Театральная площадь

3 квітня

І хто сказав, що одеські пухнастики працюють рекламою тільки в зоомагазинах?

Фото дня в Одессе: хвостатая реклама

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4 квітня

Початок квітня: в Одесі «розквітають» вуличні кав’ярні…

Фото дня в Одессе: цветы в кафе

5 квітня

Одеські клумби та газони немов змагаються за звання «найпривабливіша зелена зона міста»:

Фото дня в Одессе: зеленая зона

6 квітня

У Міському саду забив струменями фонтан:

Фото дня в Одессе: в Горсаду

7 квітня

От ніколи не знаєш, який несподіваний квітучий артоб’єкт зустрінеться тобі у звичайному одеському дворику тихого центру Одеси…

Фото дня в Одессе: клумба

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Редакція ПРОФІЛЬ
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