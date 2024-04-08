Струмені фонтанів, несподівані артоб’єкти: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони — миттєвості першого тижня одеського квітня?
1 квітня
Ні-ні, це не першоквітневий жарт: ця стійка новорічна ялинка й досі прикрашає старий двір на вулиці Університетській (колишня Єлісаветинська). Як розповідають місцеві жителі, вона не сиплеться. А виглядає так, ніби її тільки-но встановили. Прощатися з красунею поки що ніхто не збирається.
2 квітня
Струмені фонтану на Театральній площі… У цьому році його запустили першим…
3 квітня
І хто сказав, що одеські пухнастики працюють рекламою тільки в зоомагазинах?
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4 квітня
Початок квітня: в Одесі «розквітають» вуличні кав’ярні…
5 квітня
Одеські клумби та газони немов змагаються за звання «найпривабливіша зелена зона міста»:
6 квітня
У Міському саду забив струменями фонтан:
7 квітня
От ніколи не знаєш, який несподіваний квітучий артоб’єкт зустрінеться тобі у звичайному одеському дворику тихого центру Одеси…
Фото авторки