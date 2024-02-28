Новости Одессы и Одесской области

Зеленое чудо и цветочная магия на улицах Одессы в конце февраля (фоторепортаж)

Зеленое чудо и цветочная магия на улицах Одессы в конце февраля (фоторепортаж)

Февраль подходит к концу. Но ведь это только календарный февраль. Если присмотреться, как выглядят сейчас одесские клумбы, газоны, уличные вазы, то, кажется, весна уже – «на полную». Добавьте к этому яркое солнце – и о какой зиме можно говорить?

– Вы как прошлую шахедную ночь пережили? – спрашивает меня у газона с цветами и травкой пожилая женщина.

Пожимаю плечами, потому что не знаю, что на это ответить на третьем году полномасштабной войны. Ну вот что сказать? Что привыкнуть к этому нельзя и все еще страшно?

Или уже всем известное: «Переживаю по принципу «как когда»?

Женщина же жалуется, что наглоталась таблеток, а уснуть «после всего этого» все же не могла, а «вот соседка моя спит себе, говорит, что уже привыкла»…

– Уже отбой воздушной тревоги был, а я лежала и думала, что как проснусь – пойду смотреть на уличные газоны-клубы. Мне уже семьдесят пять, а я, кажется, все эти первые весенние цветочки и травку только во время войны начала по-настоящему ценить. Вы только посмотрите на эти подснежники… Какая-то магия. А это зеленое чудо! Мне кажется, все это душу лечит…

Газоны в Одессе
Газоны в Одессе2
Газоны в Одессе, первые цветы
Газоны в Одессе в конце февраля
Конец февраля в Одессе
Газоны в Одессе3
Газоны в Одессе4
Газоны в Одессе, уличная ваза

Посмотрели мы и на эти подснежники, и на другие. И на эту «первую травку», а еще на крокусы и все остальное – удивительные и магические, как сама жизнь.

Прошлись по улицам Молдаванки и «тихого» центра. Одесские клумбы, одесские газоны, уличные вазы в конце февраля

Где-то еще ни одного цветочка, а где-то – целый цветник с подснежниками. Некоторые даже кажутся такими необычными, что хочется спросить: «Да подснежники ли это? Такие большие!..»

Газоны в Одессе, подснежники
Газоны в Одессе, весенние цветы
Газоны в Одессе4
Газоны в Одессе, крокусы
Газоны в Одессе, первоцыеты
Газоны в Одессе5
Газоны в Одессе7
Газоны в Одессе8

Пока ходила и фотографировала, поняла женщину, говорившую о первых уличных цветах как о «природных психологах».

Ведь вся эта красота бурлит, напоминая о чем-то очень важном, когда еще продолжается календарная зима. Она – посреди улиц, рядом с авто и прохожими, спешащими по делам в еще один рабочий день на третьем году полномасштабной войны.

Зеленое чудо, цветочная магия…

Газоны в Одессе, желтые крокусы
Одесские цветы в феврале
Газоны в Одессе, весенняя зелень
Газоны в Одессе, крокус
Газоны в Одессе9
Газоны в Одессе10
На одесской улице
Газон в Одессе
Одесса, февраль 2024 г.
Начало весны в Одессе

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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