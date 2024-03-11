В одесском Городском саду уже готовятся к расконсервированию фонтана (фотофакт)

До фонтанов ли нам сейчас? Но это все равно что спросить: «А до жизни ли нам сейчас?». Ведь наши фонтаны — это еще один одесский символ самой жизни…

Фонтан в Городском саду еще не «открыт», но присмотритесь: коммунальщики уже готовятся к его открытию, проверяют, как он пережил зиму.

Напомним, в прошлом году фонтан в Городском саду был расконсервирован 28 марта. Точнее, тогда коммунальщики с него сняли зимнюю «одежду». Запустили фонтан чуть позже.

Что же касается запуска фонтана в этом году, то, как объяснили мне коммунальщики, они точной даты этого весеннего действа пока назвать не могут…

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