Новости Одессы и Одесской области

В одесском Городском саду уже готовятся к расконсервированию фонтана (фотофакт)

В одесском Городском саду уже готовятся к расконсервированию фонтана (фотофакт)

После «очередной» тревожно-шахедной ночи, в пасмурный (и где то солнце?) понедельник, корреспондент «Одесской жизни» заметил признаки настоящей весны по-одесски: в Горсаду готовятся к расконсервированию фонтана.

До фонтанов ли нам сейчас? Но это все равно что спросить: «А до жизни ли нам сейчас?». Ведь наши фонтаны — это еще один одесский символ самой жизни… 

Фонтан в Городском саду еще не «открыт», но присмотритесь: коммунальщики уже готовятся к его открытию, проверяют, как он пережил зиму. 

фонтан в Городском саду
фонтан в Городском саду
фонтан в Городском саду
фонтан в Городском саду

Напомним, в прошлом году фонтан в Городском саду был расконсервирован 28 марта. Точнее, тогда коммунальщики с него сняли зимнюю «одежду». Запустили фонтан чуть позже. 

Что же касается запуска фонтана в этом году, то, как объяснили мне коммунальщики, они точной даты этого весеннего действа пока назвать не могут… 

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua