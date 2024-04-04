Начало апреля по-одесски: счастливый фонтан, летний ветерок (фоторепортаж)

Из диалога двух женщин неподалеку от фонтана, забившего струями на Театральной площади:

– Что за погода! Что за погода!… Кажется, никогда еще не было так тепло в Одессе в первые дни апреля…

– Это ты преувеличиваешь… Было когда-то и такое. Просто все кажется каким-то другим. Потому что война…

– Мы же договорились, что будем гулять – и ни слова о войне.

– Она же сама напоминает о себе… Вот проходили по Екатерининской площади… Эти флаги и флажки… Без слез смотреть невозможно… Дюк в «саркофаге»… Изуродованный отель…

– А вот фонтан заработал… Счастливый фонтан. Потому что живой, и от него так радостно, будто понимаешь, что сам жив и жизнь продолжается… Глаза закрой, прислушивайся, как птицы поют…

Присмотрелась: люди у того фонтана фотографируются, просто сидят, прогуливаются «по кругу», будто отойти не могут… Как только не называли этот фонтан, а теперь услышала, что он «счастливый»…

Прошлись по центру города: да, надо экономить электроэнергию: работает пока что единственный фонтан.

Те, что фонтаны-памятники – в «укрытиях», другие, как, например, в Городском саду, просто тихо ждет своего счастливого часа.

А Одесса становится все более зеленой и цветущей… И в Летнем саду уже больше нет «новогодних признаков»: тоже стал почти совсем летним, как и его название…

О, эти улицы города!.. Эти старые одесские дворы, или, как более привычно – дворики!.. Как же пытаются поднять настроение, согреть ранним теплом, порадовать взгляд цветами!

А маленькие одесские кофейни – «по дороге» – гостеприимно выставили на улицу столики со стульями. И, опять-таки, вы только посмотрите, как они украшены: живыми цветочками нам с вами на радость. Или хотя бы для улыбки на лице…

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