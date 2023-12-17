Новости Одессы и Одесской области

Елки с украшениями и сколько стоит Дед Мороз: семь мгновений одесской недели (фото)

Елки с украшениями и сколько стоит Дед Мороз: семь мгновений одесской недели (фото)

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает и фото «Мгновение одного одесского дня». Фото дня, всего один миг… Какие они — мгновения недели с 11 по 17 декабря?

11 декабря

Каток в одесском Лунапарке (ул. Успенская, 1; парк. им. Т.Г.Шевченко) — как еще одно напоминание о приближении любимых праздников… Дети — в восторге!..

Лунапарк. Котова

12 декабря

Чисто одесский диалог на одном из рынков возле лотка с носками, где «работает рекламой» Дед Мороз

— Сколько ваш Мороз стоит?
— Да, это так, для рекламы.
— А зачем выставили?
— Чтобы напомнить людям о праздниках.
— Так сколько же стоит?
— Он не продается.
— Ни за какие деньги?
– Слушайте, вы очень хотите купить?!
— Да нет, просто так интересуюсь…

Дед Мороз. Котова

13 декабря

Елочный базар… Новогодние сосны, которые привезли на продажу из Волыни, украшают листья, которые все еще по-осеннему опадают с одесских деревьев…

Елки. Котова

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14 декабря

Этими живыми красавицами мы любовались на елочном базаре неподалеку от Привоза. С такой красотой и игрушек на ветках не нужно. К сожалению, не продаются, потому что «работают» рекламой.

шишки. Котова

15 декабря

Котика Вальтера на одесской Ланжероновской украсили шейным платком. Напомним, скульптуре Сергея Кудрявцева «Девушка со смартфоном» (и котиком) на днях исполнилось пять лет. Вероятно, подарок Вальтер получил в честь юбилея.

Вальтер. Котова

16 декабря

Казалось бы, обычная рекламная уличная вывеска с информацией, что состоит всего из трех слов… И понятие «укрытие» уже стало для нас таким же привычным, как и сама наружная реклама на улицах города…

Реклама. Котова

17 декабря

Необычные все-таки названия заведений встречаются иногда на улицах Одессы… С другой стороны, что же здесь такого удивительного, если это — цветочный магазин?

Название заведения. Котова

Фото: Мария Котова

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