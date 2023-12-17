Елки с украшениями и сколько стоит Дед Мороз: семь мгновений одесской недели (фото)

11 декабря

Каток в одесском Лунапарке (ул. Успенская, 1; парк. им. Т.Г.Шевченко) — как еще одно напоминание о приближении любимых праздников… Дети — в восторге!..

12 декабря

Чисто одесский диалог на одном из рынков возле лотка с носками, где «работает рекламой» Дед Мороз

— Сколько ваш Мороз стоит?

— Да, это так, для рекламы.

— А зачем выставили?

— Чтобы напомнить людям о праздниках.

— Так сколько же стоит?

— Он не продается.

— Ни за какие деньги?

– Слушайте, вы очень хотите купить?!

— Да нет, просто так интересуюсь…

13 декабря

Елочный базар… Новогодние сосны, которые привезли на продажу из Волыни, украшают листья, которые все еще по-осеннему опадают с одесских деревьев…

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14 декабря

Этими живыми красавицами мы любовались на елочном базаре неподалеку от Привоза. С такой красотой и игрушек на ветках не нужно. К сожалению, не продаются, потому что «работают» рекламой.

15 декабря

Котика Вальтера на одесской Ланжероновской украсили шейным платком. Напомним, скульптуре Сергея Кудрявцева «Девушка со смартфоном» (и котиком) на днях исполнилось пять лет. Вероятно, подарок Вальтер получил в честь юбилея.

16 декабря

Казалось бы, обычная рекламная уличная вывеска с информацией, что состоит всего из трех слов… И понятие «укрытие» уже стало для нас таким же привычным, как и сама наружная реклама на улицах города…

17 декабря

Необычные все-таки названия заведений встречаются иногда на улицах Одессы… С другой стороны, что же здесь такого удивительного, если это — цветочный магазин?

Фото: Мария Котова