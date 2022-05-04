Одесса на военном положении: как рекламщики поддерживают украинских воинов (фоторепортаж)

Управление рекламы Одесского городского совета в период военного положения продолжает размещать на городских билбордах антивоенные сюжеты, призванные поддержать веру в защитников Украины и мирное будущее нашего государства.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Также в мэрии обнародовали соответствующих фоторепортаж.
Как отмечают в горсовете, с целью поддержки украинских силовиков и военнослужащих на билбордах и ситилайтах города были размещены сюжеты о мужестве наших воинов, их готовность защищать родную землю.
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