Новости Одессы и Одесской области

Одесса на военном положении: как рекламщики поддерживают украинских воинов (фоторепортаж)

Одесса на военном положении: как рекламщики поддерживают украинских воинов (фоторепортаж)

Управление рекламы Одесского городского совета в период военного положения продолжает размещать на городских билбордах антивоенные сюжеты, призванные поддержать веру в защитников Украины и мирное будущее нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Также в мэрии обнародовали соответствующих фоторепортаж.

Как отмечают в горсовете, с целью поддержки украинских силовиков и военнослужащих на билбордах и ситилайтах города были размещены сюжеты о мужестве наших воинов, их готовность защищать родную землю.

билборд в Одессе2
билборд в Одессе3
билборд в Одессе4
билборд в Одессе
билборд в Одессе5
билборд в Одессе6
билборд в Одессе7
билборд в Одессе8
билборд в Одессе9
билборд в Одессе10
билборд в Одессе11
билборд в Одессе12
билборд в Одессе13
билборд в Одессе14

Читайте также: Как война изменила уличную рекламу и юмор в Одессе

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить