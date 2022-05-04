Одесса на военном положении: как рекламщики поддерживают украинских воинов (фоторепортаж)

Одесса на военном положении, день 67-й: Новый базар и его первомайские цены Шестьдесят седьмой день войны… Выхожу на улицу, в ту часть города, который не «самый центр, но рядом». Довольно пустынно на улицах, хотя очередной «затяжной» комендантский час только завтра. Мамы с колясками, люди с собаками, ну и те, кто, как и я, направляется на старейший Новый базар. Кстати, как там наш Новый? ПОДРОБНЕЕ

На фасаде старого дома появилось изображение «Одесской Оранты» (фото) «Одесская Оранта» – так назвал одесский художник и общественник Кирилл Бондаренко свою новую работу. Он не выставил ее в художественном зале либо на выставке. Он вывесил свою «Одесскую Оранту» для всех – на фасаде одного из старых-старых одесских домов в центре города. ПОДРОБНЕЕ