Новогодний досуг: где в Одессе можно покататься на коньках?

До войны в Одессе было семь площадок для любительского и профессионального катания на коньках. Однако после 24 февраля 2022 года некоторые из них «на время закрылись». Но есть катки, которые все еще продолжают свою работу, правда, с учетом комендантского часа и регулярных отключений электроэнергии. Где в Одессе в 2023 году можно покататься на коньках и во сколько это обойдется, смотрите в нашем обзоре.

«Льдинка» на Филатова

Хоккейная арена считается одной из лучших в Одессе. Сюда приходят покататься на коньках или поиграть в хоккей, как просто любители, так профессиональные спортсмены.

Длительность катания: 45 минут.

45 минут. Стоимость: для детей и взрослых единая цена – 100 гривен, вместе с арендой коньков.

для детей и взрослых единая цена – 100 гривен, вместе с арендой коньков. Залог: могут попросить паспорт, телефон или деньги.

могут попросить паспорт, телефон или деньги. Время работы: только в воскресенье, первый сеанс начинается в 14:00, дальнейшее время работы зависит от наличия электроэнергии.

только в воскресенье, первый сеанс начинается в 14:00, дальнейшее время работы зависит от наличия электроэнергии. Адрес: улица Академика Филатова, 29а.

улица Академика Филатова, 29а. Телефон: (048) 764-72-89.

Ледовая арена во Дворце спорта

Каток во Дворце спорта – самый известный и большой в Одессе. Это идеальная площадка, чтобы самим покататься на льду или посмотреть соревнования среди мастеров.

Длительность катания: один час.

один час. Стоимость: для детей и взрослых единая цена – 250 гривен, вместе с арендой коньков. С 9 января будет действовать старая цена – 150 гривен в час и акция «Два часа по цене одного».

для детей и взрослых единая цена – 250 гривен, вместе с арендой коньков. С 9 января будет действовать старая цена – 150 гривен в час и акция «Два часа по цене одного». Залог: уточняйте на месте.

уточняйте на месте. Время работы: начало первого сеанса в 12:00, последнего – в 19:30, без выходных.

начало первого сеанса в 12:00, последнего – в 19:30, без выходных. Адрес: проспект Шевченко, 31.

проспект Шевченко, 31. Телефон: (067) 990-02-02.

Каток в «Лунапарке»

Одесский лунапарк, даже во время отключения света, продолжает развлекать одесситов и гостей города. Исключением не стал каток, расположенный между с колесом обозрения и аттракционами.

Длительность катания: 45 минут.

45 минут. Стоимость: для детей и взрослых вход на каток – 130 гривен, аренда коньков – 100 гривен, пингвин (для учебы) – 80 гривен.

для детей и взрослых вход на каток – 130 гривен, аренда коньков – 100 гривен, пингвин (для учебы) – 80 гривен. Залог: паспорт, водительское удостоверение, мобильный телефон или деньги.

паспорт, водительское удостоверение, мобильный телефон или деньги. Время работы: с 10:30 до 21:30.

с 10:30 до 21:30. Адрес: парк Шевченко, улица Успенская, 1.

парк Шевченко, улица Успенская, 1. Телефон: (048) 700-99-19.

Каток в районе Небесной сотни

Ледовая площадка для катания на коньках и хоккейных матчей в районе «Экспостроя» на Таирова уже второй год развлекает горожан. Здесь просторно, весело и есть ледяные горки.

Длительность катания: безлимит.

безлимит. Стоимость: для детей и взрослых единая цена – 400 гривен (вместе с коньками), ледяная горка – 20 гривен за спуск.

для детей и взрослых единая цена – 400 гривен (вместе с коньками), ледяная горка – 20 гривен за спуск. Залог: уточняйте на месте.

уточняйте на месте. Время работы: с 10:00 до 22:00.

с 10:00 до 22:00. Адрес: проспект Небесной сотни, 4.

Обратите внимание!

Каток «Умка» на Поселке Котовского, Ice Age в парке Горького или в Аркадии – временно не работают.

Анастасия Епурь