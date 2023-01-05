Новости Одессы и Одесской области

Новогодний досуг: где в Одессе можно покататься на коньках?

Новогодний досуг: где в Одессе можно покататься на коньках?

До войны в Одессе было семь площадок для любительского и профессионального катания на коньках. Однако после 24 февраля 2022 года некоторые из них «на время закрылись». Но есть катки, которые все еще продолжают свою работу, правда, с учетом комендантского часа и регулярных отключений электроэнергии.
Где в Одессе в 2023 году можно покататься на коньках и во сколько это обойдется, смотрите в нашем обзоре.

«Льдинка» на Филатова

Каток Льдинка

Хоккейная арена считается одной из лучших в Одессе. Сюда приходят покататься на коньках или поиграть в хоккей, как просто любители, так профессиональные спортсмены.

  • Длительность катания: 45 минут.
  • Стоимость: для детей и взрослых единая цена – 100 гривен, вместе с арендой коньков.
  • Залог: могут попросить паспорт, телефон или деньги.
  • Время работы: только в воскресенье, первый сеанс начинается в 14:00, дальнейшее время работы зависит от наличия электроэнергии.
  • Адрес: улица Академика Филатова, 29а.
  • Телефон: (048) 764-72-89.

Ледовая арена во Дворце спорта

Ледовая арена

Каток во Дворце спорта – самый известный и большой в Одессе. Это идеальная площадка, чтобы самим покататься на льду или посмотреть соревнования среди мастеров.

  • Длительность катания: один час.
  • Стоимость: для детей и взрослых единая цена – 250 гривен, вместе с арендой коньков. С 9 января будет действовать старая цена – 150 гривен в час и акция «Два часа по цене одного».
  • Залог: уточняйте на месте.
  • Время работы: начало первого сеанса в 12:00, последнего – в 19:30, без выходных.
  • Адрес: проспект Шевченко, 31.
  • Телефон: (067) 990-02-02.

Каток во Дворце спорта

Каток в «Лунапарке»

Каток в одесском лунапарке

Одесский лунапарк, даже во время отключения света, продолжает развлекать одесситов и гостей города. Исключением не стал каток, расположенный между с колесом обозрения и аттракционами.

  • Длительность катания: 45 минут.
  • Стоимость: для детей и взрослых вход на каток – 130 гривен, аренда коньков – 100 гривен, пингвин (для учебы) – 80 гривен.
  • Залог: паспорт, водительское удостоверение, мобильный телефон или деньги.
  • Время работы: с 10:30 до 21:30.
  • Адрес: парк Шевченко, улица Успенская, 1.
  • Телефон: (048) 700-99-19.

Каток в районе Небесной сотни

Каток на Небесной Сотни

Ледовая площадка для катания на коньках и хоккейных матчей в районе «Экспостроя» на Таирова уже второй год развлекает горожан. Здесь просторно, весело и есть ледяные горки.

  • Длительность катания: безлимит.
  • Стоимость: для детей и взрослых единая цена – 400 гривен (вместе с коньками), ледяная горка – 20 гривен за спуск.
  • Залог: уточняйте на месте.
  • Время работы: с 10:00 до 22:00.
  • Адрес: проспект Небесной сотни, 4.

Обратите внимание!
Каток «Умка» на Поселке Котовского, Ice Age в парке Горького или в Аркадии – временно не работают.

Анастасия Епурь

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Редакция ПРОФИЛЬ

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