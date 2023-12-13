Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на Торговой появились «сумасшедшие сосны»

В Одессе на Торговой появились «сумасшедшие сосны»

В центре города с елочными базарами, как я сегодня услышала, «что-то не так». Такое мнение высказал потенциальный покупатель, увидев, как на Торговой началась продажа живых елок — сосен…

Что же «не так»? Во-первых, на этом месте елки не продавали. Во-вторых: сосны уже назвали «безумными». Как вы догадались, такое название живой товар получил благодаря ценам.

Хвойный аромат царит на Торговой, потому что этих сосен (как сказал продавец, все они — из Волыни) много. Большие, средние, маленькие…

Маленькие стоят в стороне, средние — рядом с большими. Как же их много!

Люди интересуются ценой зеленых красавиц. А цена поражает: от 600 до… четырех тысяч гривен.

Вот кто-то как услышал, не сдержался, сразу прозвал сосны «сумасшедшими».

Ему возразила женщина:

— Это не сосны сумасшедшие…

Что еще говорят люди? Местные уверены: это еще не «классический» елочный базар, а просто продажа елок в необычном месте.

Кстати, о подобной продаже елок в центре города «Одесская жизнь» уже рассказывала.

 

Еще услышала шутку по поводу стоимости сосен:

— Я как цену услышал, сразу понял, почему их выставили рядом с аптекой!

Другие размышления на тему елок («не ко времени», «совсем сдурели с этими елками» и тому подобное) цитировать не буду, потому что о праздниках во время войны люди спорят почти два года…

 

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить