В Одессе на Торговой появились «сумасшедшие сосны»

Что же «не так»? Во-первых, на этом месте елки не продавали. Во-вторых: сосны уже назвали «безумными». Как вы догадались, такое название живой товар получил благодаря ценам.

Хвойный аромат царит на Торговой, потому что этих сосен (как сказал продавец, все они — из Волыни) много. Большие, средние, маленькие…

Маленькие стоят в стороне, средние — рядом с большими. Как же их много!

Люди интересуются ценой зеленых красавиц. А цена поражает: от 600 до… четырех тысяч гривен.

Вот кто-то как услышал, не сдержался, сразу прозвал сосны «сумасшедшими».

Ему возразила женщина:

— Это не сосны сумасшедшие…

Что еще говорят люди? Местные уверены: это еще не «классический» елочный базар, а просто продажа елок в необычном месте.

Кстати, о подобной продаже елок в центре города «Одесская жизнь» уже рассказывала.

Еще услышала шутку по поводу стоимости сосен:

— Я как цену услышал, сразу понял, почему их выставили рядом с аптекой!

Другие размышления на тему елок («не ко времени», «совсем сдурели с этими елками» и тому подобное) цитировать не буду, потому что о праздниках во время войны люди спорят почти два года…