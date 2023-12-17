Ялинки з прикрасами і скільки коштує Дід Мороз: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

11 грудня

Ковзанка в одеському Лунапарку (вул. Успенська, 1; парк. ім. Т.Г.Шевченка) — наче ще одне нагадування про наближення улюблених свят… Діти — в захваті!..

12 грудня

Суто одеський діалог на одному з ринків біля лотка зі шкарпетками, де працює рекламою Дід Мороз:

— Скільки ваш дідусь коштує?

— Та це так, для реклами.

— А навіщо виставили?

— Щоб нагадати людям про свята.

— Так скільки ж коштує?

— Він не продається.

— Ні за які гроші?

— Слухайте, ви дуже хочете купити?!

— Та ні, просто так цікавлюсь…

13 грудня

Ялинковий базар… Новорічні сосни, що привезли на продаж з Волині, прикрашає листя, що все ще по-осінньому опадає з одеських дерев…

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14 грудня

Цими живими красунями ми милувались на ялинковому базарі неподалік від Привозу. З такою красою й іграшок на гілках не треба. На жаль, не продаються, бо «працюють» рекламою.

15 грудня

Котика Вальтера на одеській Ланжеронівській прикрасили шийною хустиною. Нагадаємо, скульптурі Сергія Кудрявцева «Дівчина зі смартфоном» (і кошеням) днями виповнилось п’ять років. Тож, вірогідно, що подарунок Вальтер отримав на честь ювілею.

16 грудня

Здавалося б, звичайна рекламна вулична вивіска з інформацією, що складається усього з трьох слів… І поняття «укриття» вже стало для нас таким же звичним, як і сама зовнішня реклама на вулицях міста…

17 грудня

Цікаві все ж таки назви закладів зустрічаються іноді на вулицях Одеси… З іншого боку, що ж тут такого дивовижного, якщо це — квітковий магазин?

Фото: Марія Котова