Новини Одеси та Одеської області

Ялинки з прикрасами і скільки коштує Дід Мороз: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

Ялинки з прикрасами і скільки коштує Дід Мороз: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони — миттєвості тижня з 11 по 17 грудня?

11 грудня

Ковзанка в одеському Лунапарку (вул. Успенська, 1; парк. ім. Т.Г.Шевченка) — наче ще одне нагадування про наближення улюблених свят… Діти — в захваті!..

Лунапарк. Котова

12 грудня

Суто одеський діалог на одному з ринків біля лотка зі шкарпетками, де працює рекламою Дід Мороз:

— Скільки ваш дідусь коштує?
— Та це так, для реклами.
— А навіщо виставили?
— Щоб нагадати людям про свята.
— Так скільки ж коштує?
— Він не продається.
— Ні за які гроші?
— Слухайте, ви дуже хочете купити?!
— Та ні, просто так цікавлюсь…

Дед Мороз. Котова

13 грудня

Ялинковий базар… Новорічні сосни, що привезли на продаж з Волині, прикрашає листя, що все ще по-осінньому опадає з одеських дерев…

Елки. Котова

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14 грудня

Цими живими красунями ми милувались на ялинковому базарі неподалік від Привозу. З такою красою й іграшок на гілках не треба. На жаль, не продаються, бо «працюють» рекламою.

шишки. Котова

15 грудня

Котика Вальтера на одеській Ланжеронівській прикрасили шийною хустиною. Нагадаємо, скульптурі Сергія Кудрявцева «Дівчина зі смартфоном» (і кошеням) днями виповнилось п’ять років. Тож, вірогідно, що подарунок Вальтер отримав на честь ювілею.

Вальтер. Котова

16 грудня

Здавалося б, звичайна рекламна вулична вивіска з інформацією, що складається усього з трьох слів… І поняття «укриття» вже стало для нас таким же звичним, як і сама зовнішня реклама на вулицях міста…

Реклама. Котова

17 грудня

Цікаві все ж таки назви закладів зустрічаються іноді на вулицях Одеси… З іншого боку, що ж тут такого дивовижного, якщо це — квітковий магазин?

Название заведения. Котова

Фото: Марія Котова

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