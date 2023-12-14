Возле Привоза стартовал елочный базар: цены на сосны, пихты и «классические»

Что продают?

Елки на любой вкус: сосны, пихты , «классические».

Елки привезли из Волыни, Карпат, Ивано-Франковской области.

Что с ценами?

Сосны стартуют от 550 гривен.

Пихты — от 150-200 гривен.

«Классические» — от 150 гривен.

Кроме елок, можно купить рождественские веночки — от 80-100 гривен Можно также приобрести елочные ветки. Цены на них стартуют от 40 гривен.

Продавцы говорят, что елок будет еще больше, хотя, по-моему, их и так уже многовато.

Потенциальные покупатели, как И всегда, когда елочные базары только начинают работать, успокаивают друг друга, что ближе к Новому году цены начнут снижаться.

Как мы увидели, пока еще немногие готовы приобрести живую елку, но «маленькие» (и, конечно, более дешевые) люди уже покупают…