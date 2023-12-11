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Елочный базар в центре Одессы: «Сколько-сколько?!»

Елочный базар в центре Одессы: «Сколько-сколько?!»

«Таки началось» по-одесски: в центре города появился елочный базар — пока крошечный, но все же с живыми красавицами. А еще начались «нервы», это тоже по-одесски (и не только во время войны).

«И ты это назвала елочным базаром?!»

Исключительно по теме: недалеко от Нового базара 11 декабря выставили несколько елок (пихта). Маленькие, средние и немного больше размером.

— И ты это назвала елочным базаром? — спрашивает пожилой мужчина у женщины.

Мужчина нервничает, рассматривая (по его словам) «отсутствие ассортимента».

Женщина оправдывается:

— Не я сказала, а соседка.

Конечно, к маленькому спору «подтягиваются» прохожие. О, сколько эмоций!.. Люди сразу делятся на две условные группы:

1) Какие елочные базары во время войны?! Мы даже на открытие этой «главной» не ходили. Вам сейчас до праздников?

2) А детям о чем потом вспоминать? Только о войне и воздушных тревогах? Это счастье, что елки продают!

Кто-то из прохожих пожимает плечами: кто хочет, пусть покупает. Если, конечно, есть деньги. Кто-то дает уместный совет: это только начало, а не настоящий елочный базар. Люди немного поспорили, понервничали и разошлись.

Кстати, между «нервами» поинтересовались ценой на те елки, которые «еще не базарные, а так».

Цена — от 200 до 1000 гривен.

— Сколько-сколько?!! – переспрашивает потенциальный покупатель. Кто-то успевает его «успокоить» философским «а что сейчас дешево?»…

Елочные букеты, новогодние кактусы…

Вот это «сколько-сколько?!» пришлось услышать и неподалеку от того «елочного базара», уже в цветочных рядах. Там тоже в продаже что-то вроде живых елок, только в виде букетов, кстати, искусно украшенных. Цены — от 700 до 1300 гривен.

Если мы уже о ценах на «ранние елочные продукты», то добавим, что в цветочных рядах можно приобрести и букетики из живых елочных веток. Цена — от 100 гривен.

Ну а о кактусовых «елках», наряженных в костюмы Санты, мы уже рассказывали. Кстати, их цена — тоже сто гривен.

И если вы решили встречать Новый год с живой елкой, то советуем вам подождать. Елочные базары в Одессе еще не набрали обороты. А первые живые елки, как известно, всегда стоят дороже, чем ближе к Новому году…

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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