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Из-за российской агрессии одесский Дюк превратился в песочного человека (фотофакт)

Из-за российской агрессии одесский Дюк превратился в песочного человека (фотофакт)

Чтобы защитить памятник Дюку от российских ракет, бомб и снарядов, его дважды обкладывали мешками с песком.

Первый раз памятник был тщательно прикрыт от возможных вражеских попаданий в начале марта 2022 года.

Со временем мешки с песком, прикрывающие собой Дюка, обветшали, начали рваться. Поэтому процедуру по сооружению защитного песочного кокона пришлось в конце прошлого года повторить.

В общем на это ушло 185 тонн песка:

  • март – 3500 мешков по 30 кг (95 тонн) песка
  • декабрь – 3000 по 30 кг (90 тонн) песка.

Как пошутили по этому поводу на одном из местных телеграм-каналов – одесский Дюк превратился в песочного человека. А виной всему стали рашисты, жаждавшие захватить Одессу любой ценой, даже если для этого понадобилось бы разрушить достопримечательности и символы города.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о том, как одесситы защитили Дюка от бомбежки.

Также мы писали про то, что главный символ Одессы помыли и обновили его «убежище».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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