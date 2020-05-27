Один из старейших и красивейших: дом Лерхе на Приморском бульваре, 5 пришлось избавить от «убийственной красоты» (фото)

Памятник архитектуры на Приморском бульваре, 5, известный как доходный дом Лемке, во многих путеводителях по Одессе называют одним из старейших и красивейших.

Красавец-дом на Приморском бульваре

Вглядитесь в красавец-дом: он и в самом деле красивейший. То есть, считался бы таковым, если бы привести его в тот самый «божеский вид», в котором он так остро нуждается. К тому же, с него теперь пришлось снять многие элементы декора. О декоре — чуть позже. Сейчас — о самом здании на Приморском бульваре.

Первоначально дом было сооружен еще в 1823-1826 годах, архитектор — Франц Боффо. А уже в конце ХІХ века новый хозяин дома — купец Лерхе — обустроил его как доходный, то есть, многоквартирный жилой дом для сдачи квартир в аренду (архитектор Г. К. Шеврембрандт).

Фасад примечателен активной пластикой архитектурных форм, изысканно прорисованными скульптурными деталями, медальонами с монограммой «L», указывающей на фамилию владельца. Дом «снялся» в нескольких фильмах, вошел практически во все справочники и туристические проспекты по Одессе, живописующие о его «изящных ионических колоннах, балконах, фронтонах, о пышном декоре фасада, причудливой лепке и маскаронах в виде скульптурных мифических женских голов над оконными арками и голов львов на кронштейнах, олицетворяющих благосостояние и благородство владельца особняка». Над окнами третьего этажа в медальонах начертана буква «L», что означает фамилию владельца Lerche.

Здание является национальным памятником архитектуры и градостроительства под названием «Дом доходный Лерхе» (годы постройки: 1823—1826; Перестройка: 1895 г., арх. Шеврембрандт Г. К.).

Дом давно нуждается в реставрации. В 2013 за красивый дом «взялись». Киевская компания «АИММ-групп» представила тогда проект 5-звездочного «Отеля Лерхе». В описании проекта оговаривалось, что дом «является памятником архитектуры национального значения и находится под охраной ЮНЕСКО». О состоянии здания в том же 2013 году компания сообщала: «Здание сейчас находится в аварийном состоянии: большинство конструкций на грани разрушения, часть перекрытий разрушены, а об основных инженерных коммуникациях можно забыть».

Проект остался проектом, состояние здания за семь лет нисколько не улучшилось, а, как вы догадываетесь, совсем наоборот. И вот уже получилось так, что чудом сохранившимся декором дома приходится не столько любоваться, сколько… опасаться. Как точно отметил одесский архитектор, преподаватель ОГАСА, соучредитель Ассоциации архитекторов Одессы Андрей Черненко, «красота может стать убийственной».

«Однозначное решение о демонтаже»

— Здания Одессы продолжают умирать. Некогда прекрасный декор превращается в камни, потенциальные убийцы. Есть острая необходимость предугадывать и тем самым предотвращать их обрушение, — сообщает Андрей Черненко.

Сегодня, глядя на дом Лерхе на Приморском бульваре, мы можем увидеть, как на месте многих элементов декора фасада, зияют «дыры». Да, эти элементы пришлось демонтировать, чтобы красота и в самом деле не стала убийственной». И о том, как это происходило, даже снят небольшой ролик. Как отмечает Андрей Черненко, «снимали декор очень бережно, нежно».

— Был произведен демонтаж аварийных элементов декора с фасада удивительного по красоте доходного дома Лерхе. Работы были инициированы Управлением по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета. Промедление было смерти подобно. Предварительное обследование было выполнено скульптором Аркадием Маршаком и архитектором Андреем Черненко. В результате было принято однозначное решение о демонтаже. Все крепления пришли в негодность, лепной декор, весом около 150 кг. отягощенный многолетними накоплениями жизнедеятельности голубей, держался на алюминиевых скрутках. Демонтаж был произведен успешно. Элементы декора заняли свое место на складе. Ждут своего часа, когда они понадобятся для реставрации и реконструкции великолепного здания. И очень хочется верить, что эти элементы и все остальные лепные украшения, дождутся таки… А пока, старайтесь не ходить под карнизами… берегите себя, — предупреждает Андрей Черненко.

Фото Андрея Черненко и автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.