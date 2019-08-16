«Зажигаем!»: Приморский бульвар в летние вечера превращается в нечто

Давно не были на Приморском? Нет, не днем, а в то время, когда мусорные урны уже переполнены, то есть, вечером? Это, скажу вам, нечто.

Музицируем-зазываем

Нет, если вы хотите тишины с видом на море и порт, вам явно не сюда. Приморский бульвар этим летом по вечерам стал так «зажигать», словно собирается доказать, что вы таки находитесь в городе, где каждый вечер царит шумный праздник.

Только факты: количество музыкантов вы даже не сосчитаете, собьетесь. Учитывая, что у каждого — свой репертуар, то наберитесь терпения: от знаменитых «Семь-сорок» вас через несколько метров погрузят в нечто слезно-печальное, дальше — в народное, ну а там и до классики недалеко.

Вовсю старается пианист, его исполнение, правда, перебивает призыв местного «аттракциона», громко зазывающего познакомиться с миром ядовитых змей. На другом конце бульвара музыку заглушает громкое приглашение посетить музей восковых фигур. Так же объявляется, что «вас приглашают на увлекательную морскую прогулку» и прочее, прочее, прочее.

Рисуем все и всех!

Тут уже как-то не до созерцания архитектуры и прочих достопримечательностей Приморского бульвара. Все очень громко и бурно, люди начинают танцевать, другие аплодируют.

Художников тоже море: ваш портрет изобразят быстро, в том числе и в виде дружеского шаржа. Здесь же, сразу в нескольких местах, новая одесская фишка: акриловые картинки. Тут же рисуются, тут же продаются. Не хотите покупать, ну так хоть что-то бросьте в стаканчик, где собираются деньги «на краски и мечту». Отдельная тема — роспись хной.

Всюду наблюдается большая суета; голубей для фото проходящим предлагают для фотографии в любом месте бульвара и в неограниченных количествах.

Ах, что за дворик!

Новшество: открылся креативный «Двор 12». Это и в самом деле приятная такая «штучка»: давно заброшенный двор соединил в себе кафе и тот самый креатив. В кафе тоже люди заходят, но, как успела отметить, сюда идут любоваться (впрочем, как кому) новшествами и фотографироваться на их фоне. Место и в самом деле необычное: тут вам и мини-выставки, да и само заведение оформлено так, что мимо не пройдешь. Одна половина розового единорога «выходит» из стены, другая в нее «заходит», бюсты со смыслом, подвешенные стулья. Все это — в самых ярких красках.

От «классно» до «местечково»

— Я такого еще никогда не видела! — выражает свое восхищение туристка подруге.

Девушки тут же начинают фотографировать друг друга «там, там и еще вон там». Интересуюсь: «Вы откуда?». Выясняется — из Харьковской области.

— Как же у вас тут классно, весело, столько всего! Нам особенно на Приморском бульваре нравится! Позавчера сюда в первый раз вечером попали, вот уже второй раз приходим, — признаются гости Одессы.

На Приморском — полная демократия: кто-то спит на скамейке, кто-то подбирается к Дюку, чтобы потереть на удачу очередное «нужно место» на постаменте. Одессит средних лет, между тем, признается, что «в ужасе от всего этого. Город становится каким-то местечковым со всеми этими шариками, продажей безделушек, ором и песнями с танцами».

Удивительное дело: и в этом году, в отличие от предыдущих, на Приморском по вечерам практически не появляются живые скульптуры, они теперь «тусуются», в основном, в Горсаду.

Кто-то — в восторге, кто-то еще не определился с выводами, кого-то удивляет, «и почему это все не Стамбульском и Греческом парках, а именно на Приморском бульваре?», кто-то откровенно негодует. Самое распространенное мнение, которое мне довелось услышать, звучит примерно так: «Ну а что ж тут удивительного? Это же Одесса, да еще и летом».

Кстати, на бульваре Жванецкого, вернее, той его части, которая пока не на ремонте-реконструкции, и который совсем рядом с Приморским бульваром, в это время царят абсолютная тишина и покой…

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