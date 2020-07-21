Скандальная мансарда на одесском полуциркульном здании за Дюком признана законной (фото)

История эта давняя, о строительстве мансарды на памятнике архитектуры национального значения — полуциркульном здании, находящимся за спиной Дюка (Приморский бульвар, 7), сообщали уже не один раз.

Напомним, как сообщала «Одесская жизнь», все началось более года тому назад. В июне 2019 г. историк и краевед Александр Бабич обратил внимание на некие работы, которые начались на крыше здания. Было отмечено, что, судя по всему, частник собирается строить там, ни больше, ни меньше, новую мансарду.

Приблизительно год назад Одесский ГАСК отменил декларацию о начале выполнения строительных работ в этом здании, после чего было начато уголовное производство по факту разрушения памятника архитектуры.

И вот — решение суда по поводу надстройки: совсем недавно Пятый апелляционный административный суд признал законным строительство мансарды на одном из полуциркульных зданий.

Теперь — по фактам в хронологическом порядке.

— Примерно год назад на основании моего приказа была отменена декларация о начале выполнения строительных работ ООО «Гранд отель» в полуциркульном доме на Приморском бульваре а затем управление ГАСК добилось и открытия уголовного производства по факту разрушения памятника архитектуры национального значения. Напомню, что для того, чтобы проводить незаконные строительные работы, владелец использовал старую декларацию о начале выполнения таких работ. Она была подана еще 18 июля 2016 г., когда наше Управление не имело полномочий. Но декларация содержит недостоверные данные, поэтому я ее отменил. Причина: ООО «Гранд Отель» задекларировало, что объект относится ко второй категории сложности, в то время, когда это здание относится к высшей категории сложности — до пятой. А это обязывает, кроме подачи декларации, получать разрешение на выполнение работ. Управление также добилось открытия уголовного производства по факту разрушения полуциркульного дома на Приморском бульваре, которое является памятником архитектуры национального значения. В феврале в рамках уголовного производства прокуратура пыталась наложить арест на здание, но это не удалось. Суд отказал в ходатайстве прокурора в рамках уголовного производства о повреждении здания, — поясняет ситуацию и.о. начальника ГАСКа Александр Авдеев.

Итог же на сегодняшний день таков. Как рассказывает Александр Авдеев, «новый подарок мы получили в июле этого года. Апелляционный суд отказал нашему управлению в удовлетворении жалобы. Мы обжаловали решение Одесского окружного административного суда от 4 ноября 2019 г., которым отменили приказ управления ГАСКа. Таким образом, суд признал по сути законным надстройку на визитной карточке Одессы».

«Самое «ценное» — мотивация решения суда. Суд не увидел доказательств, что памятник архитектуры является памятником. Мол, «сам по себе факт наличия у здания, которое является объектом строительства, статуса памятника архитектуры национального значения, не относит такой объект к V категорий сложности», — выражает свою мнение по поводу решения суда и.о. начальника управления ГАСКа Одесского горсовета.

Фото: Мария Котова, Александр Авдеев