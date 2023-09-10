Одесский исторический дом-красавец: с эркером и куполом (фото)

Этот дом-красавец с эркером и куполом дошел до наших дней в достаточно хорошем состоянии. Хотя, конечно, хотелось бы видеть его отремонтированным, отреставрированным, в состоянии ближе к 1890-м годам, когда он только появился на свет.

Страницы истории старого одесского дома

Дом находится на углу Софиевской и переулка Ляпунова.

Два с половиной этажа… Одна его часть принадлежит Софиевской, вторая – тихому переулку Ляпунова. Это бывший доходный дом землевладельца Л.Караводина, архитектор – Демосфен Мазиров, стиль – необарокко.

Любоваться домом лучше с противоположного угла. Вы только присмотритесь, как красиво выглядит эркер, заканчивающийся куполом и словно подпоясанный балконом…

А эти «фасадные» рисунки, эти старинные двери (к сожалению, не в лучшем состоянии), выходящие на улицу!

Доходный дом есть доходный дом. Как сообщает Архитектурная фотобаза PhotoBuildings, «согласно переписи населения 1897 года дом Караводина был каменный, крытый железной крышей. В нем было 32 квартиры и было прописано 119 человек»…

Потом доходный дом, конечно, превратился в не просто жилой дом. Но тоже со своей историей.

Как рассказывает одесский гид Евгений Гринкевич, в одном из дворовых флигелей в конце десятых годов ХХ века работала радиотелеграфная мастерская, которая в 1919 году была преобразована в Одесский радиотелеграфный завод.

Где старые трамвайные рельсы?

Рядом с этим домом можно было увидеть старые трамвайные рельсы, которые вели в переулок Ляпунова. Трамвай давно здесь уже не проходил, а вот рельсы убрали сравнительно недавно.

Кстати, этот факт вызвал возмущение у одесситов, писавших в соцсетях, что рельсы могли бы сохранить для истории…

А вот бывшая булочная на другом углу двух старинных улиц работает и сейчас. Теперь это небольшой магазинчик, который «смотрит» на старинный, немного таинственный одесский дом-красавец с эркером и куполом.

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