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Новости Одессы и Одесской области

На Приморском бульваре вырастет новострой: под снос пойдут здания Дворца моряков

На Приморском бульваре вырастет новострой: под снос пойдут здания Дворца моряков

Одесский горсовет фактически одобрил строительство многоэтажного отеля на Приморском бульваре. Участок, где сейчас стоит Дворец моряков, будет разделен на две части. Фасад — останется прежним, а вот за ним вырастет несколько этажей.

Такое решение приняли депутаты Одесского горсовета, удовлетворив, таким образом, требования собственника дворца — компанию «Мега комфорт девелопмент».

Изменение целевого назначения земельного участка под Дворцом моряков на Приморском бульваре дает возможность возвести на части территории многоэтажку по адресу — Приморский бульвар, 9. Теперь из-за фасада комплекса Дворца моряков, которому сохранили статус памятника исторического наследия, может «торчать «свечка».

Напомним, в августе 2019 года по решению Кабинета министров особняк включили в Государственный реестр недвижимых памятников Украины национального значения. Однако в Реестр внесли только фасадное здание, которое как раз выходит на Приморский бульвар, – без внутренних флигелей, которые теперь, скорее всего, пойдут под снос.

А уже в октябре участок под Дворцом моряков разделили. 11,5 соток отвели под обслуживание памятника архитектуры – фасадного здания. А почти 41 сотку — это двор и флигели Дворца моряков, — отвели под строительство и эксплуатацию отельного комплекса.

Компания «Мега комфорт девелопмент» предполагает построить на этом месте многоэтажную гостиницу сети «Radisson» высотой 26,75 метра. В здании должны быть 205 номеров, подземный паркинг на парковку во дворе.

При этом, пока чиновники не видели проекта новостроя и не обращались за градостроительными условиями и ограничениями.

Фото: old.odessa.ua

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