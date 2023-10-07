Одесский Приморский бульвар: что открыто, что закрыто (фоторепортаж)

Вот вам и хорошая новость: одесский Приморский бульвар открыли для пешеходов. Расскажем вам, как туда добраться, что там «открыто-закрыто» и чего нельзя делать.

Как добраться до Приморского бульвара?

Как сообщала «Одесская жизнь», по согласованию с военными Приморский бульвар открывают для пешеходов.

Теплый субботний день, ветерок, октябрь словно пытается украсить улицы, чтобы одесситам и гостям города было чем любоваться в наши военные времена.

Да, Приморский бульвар уже открыт!.. Люди – кто на лавочках, кто прогуливается. Слышно сразу два противоположных мнения: «А зачем его вообще закрывали?» и «А не рано ли его открыли?».

Через Тещин мост до бульвара вы не доберетесь: мост по-прежнему перекрыт.

На бульвар идем сейчас так: через Екатерининскую площадь, Воронцовский переулок, Думскую площадь.

Приморский бульвар: что открыто, что закрыто, что делать нельзя?

Пройтись можно только по самому бульвару. Греческий парк, Стамбульский парк закрыты! Пройти вы туда не сможете. Потемкинская лестница тоже, конечно, перекрыта.

Что нельзя делать на бульваре? Нельзя фотографировать акваторию порта. Вообще, все, что касается «морских пейзажей» – не для фото. Об этом предупреждается на каждом шагу. Видела, как делали достаточно «горячие» замечания тем, кто пренебрегает этими правилами.

Ты как, исторический одесский бульвар?

Многие не могут отойти от памятника Дюку, конечно, прикрытого мешками с песком, еще и в специальной сетке.

«Песочный человек»… Какая только одежда не красовалась на нем, а вот такая… Смотреть без боли, конечно нельзя.

Работает техника. Сам бульвар выглядит красавцем – таким, каким он всегда бывает в октябре. Все это усугубляется желанием еще и еще раз всмотреться в его историческое лицо: он же был закрыт с первого дня войны.

К фасадам зданий Приморского бульвара лучше не присматриваться: во многих из них разбиты окна, где-то «красуется» фанера, изнутри раздаются характерные звуки: там что-то приводят в порядок…

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