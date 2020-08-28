Дом на Нежинской: скульптуры в нишах и множество загадок

Дом на Нежинской, 30 в Одессе — это словно «наглядное пособие», как время порой милосердно щадит наше прошлое, какое множество загадок возникает при изучении этого самого прошлого, и главное, этот тот самый случай, когда хочется воскликнуть: «Ну как же красиво!».

Щербаков без «ъ» и Х.Михельсон

Конечно, если вглядеться, сразу понимаешь, что и его фасад, и внутреннее убранство пора бы привести в порядок. Тем не менее, это одно из самых нарядных зданий города, во многом даже редкое.

Дом строился как доходный в конце позапрошлого века. И с ним связано множество загадок, а, скорее, вопросов, на которые до сих пор нет однозначного ответа.

Ну вот сами судите. Мы еще не вошли во двор, пока только еще любуемся фасадом, и сразу возникают вопросы. Читаем сохранившееся с давних времен: «О. С. Щербаков» (владелец бетонно-мозаичной мастерской). Почему знак «ъ» в конце отсутствует? Он был обязательным по тем временам.

А почему ниже на фасаде имеется табличка «Х. Б. Михельсон»? С датой постройки тоже много вопросов. Как сообщает ресурс «Одесса incognita», «согласно официальным источникам, дом был построен в 1890 году Львом Влодеком. Хотя есть сведения, что еще в 1878 году на место дома Щербакова-Михельсона уже был дом, принадлежащий некому Геогрию Георги… ».

И еще: «Щербаков был Осипом Евграфовичем, поэтому инициалы так же вызывают вопросы. В 1908 году дом уже принадлежал Михаилу Борисовичу Михельсону, о чем свидетельствует табличка. Однако в этой табличке почему-то указаны инициалы брата Михаила Михельсона — Хайма Михельсона, которому этот дом никогда не принадлежал…». Загадки, загадки…

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Кто же в этих нишах?

Заходим во двор. Здесь каждое окно — раритет с сохранившимся (хотя и покрытым толстыми слоями пыли и грязи) декоративным убранством. И, конечно же, вы сразу обратите внимание на три ниши со скульптурами внутри двора. Такие ниши вы увидите не только по этому адресу. Многие одесские дворы славятся такими «пустотами». А «пустотами» они стали, потому что установленные в них скульптуры исчезали по самым разным причинам.

Есть даже мнение, что дворовые скульптуры в нишах сохранились только в этом одесским дворе. Приглядимся к ним.

Одесский историк, краевед, создатель ресурса «Путешествуя историей» Сергей Котелко рассказывает:

— Пожалуй, главная архитектурная прелесть дома — три статуи на трех этажах. В Одессе осталось множество домов с сохранившимися пустыми нишами — их можно видеть и на фасадах, и в подъездах, и в парадных… Большинство из них когда-то также украшали статуи. Этому дому повезло. Статуи целы. Причем, обратите внимание — это не какие-нибудь древнегреческие боги или философы, не какие-то аллегории или бюсты известных людей. Это статуи совершенно простых людей. Первый этаж — ученики какой-нибудь гимназии или реального училища; второй этаж — крестьянин; третий этаж — тут сложнее… Чемоданчик в его руке выдает в нем скорее доктора.

Да, вот вам еще одна загадка старого дома на Нежинской — чья скульптура в третьей нише? Мне встречались мнения, что это доктор, рабочий, ученый и человек неизвестной профессии.

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Как сообщает Сергей Котелко, «к сожалению, подлинное значение этих скульптур остается неизвестным».

Кстати, Сергей делает акцент: «Еще недавно, некоторые из них были защищены противоголубинной сеткой, но теперь ее нет».

От себя добавлю: эти редкие скульптуры становятся все более и более «обшарпанными». Они стареют, они нуждаются в обновлении. Скоро уже и спорить будет невозможно, к какой «прослойке» принадлежат наши герои в нишах, потому что их «знаки различия» упорно стирают годы, снега и дожди…

Фото: Мария Котова