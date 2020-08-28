Как отличить настоящий айфон от подделки?

На сегодняшний день на рынке смартфонов представлено много разных торговых марок. Выбирать можно начиная с эконом-класса и до самых дорогих моделей. Но любители качественных телефонов, конечно же, отдают предпочтение продукции компании Apple.

Купили айфон. Что дальше?

Покупка айфона — всего лишь половина дела. После покупки для хорошей работы вам нужно правильно активироваться, затем настроить телефон.

При первом включении iphone 11 64gb black apple должен пройти активацию на серверах Apple. После этого вы должны сделать первоначальную настройку пользователя.

Для этого необходимо:

Вставить в телефон SIM-карту. Далее нужно следовать инструкциям, которые будут выводится на экран смартфона. Эксперты рекомендуют внести свои отпечатки пальцев в память Touch ID. Это необходимо сделать для того, чтобы упростить в дальнейшем пользование айфоном. В конце настроек вам необходимо принять условия и положения Apple.

Как отличить подделку?

Как только на рынке появляется новая модель телефона китайцы тут же делают копию. При том, что раньше подделку можно было определить на ощупь (более жесткий пластик), по звуку (если провести пальцем по панели появляется характерный неприятный скрип). Поэтому лучше всего приобрести телефон у официального дилера. Тогда о подделке и речи быть не может. Вы защищены на все 100%. Но как проверить качество товара, если вы решили приобрести его с рук или просматриваете объявления на разных сайтах сомнительного качества.

В таком случае следует знать:

Ни на одной модели айфона (даже самой старой!) не может быть иероглифических надписей. Также если продукция оригинальная, в названии и в других надписях, которые содержаться на корпусе телефона не должно быть никаких ошибок. У айфонов не бывает антенны. У айфонов нет встраиваемой карты памяти. Также зарядить телефон от зарядки USB у вас вряд ли получится, потому что такой зарядки в этих телефонах просто не существует. И напоследок, если вы имеете дело с настоящим айфоном, то снять заднюю крышку просто так у вас не получится. Чтобы это сделать нужно отвинтить закрепляющие механизмы.

Два режима без шума: в чем разница?

Производитель айфона предлагает своим клиентам два режима тишины. И первый и второй отключает звук на телефоне, когда это необходимо. Но между ними есть разница. iOS позволяет включить просто бесшумный режим или же выбрать функцию «Не беспокоить».

Бесшумный режим отключает все звуки телефона, но при этом он будет вибрировать при входящем звонке или подсвечивать экран при получении смс или другого сообщения.

При включенном режиме «Не беспокоить» ваш iPhone будет оставаться в полном молчании. Экран также останется выключенным, несмотря на полученное сообщение или входящий звонок.