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Спросите у доктора: что поможет при варикозе?

Спросите у доктора: что поможет при варикозе?

Варикоз – очень коварное заболевание, и его легче предотвратить, чем лечиться. Однако, если беда пришла, не следует опускать руки. Терпение и настойчивость помогут вернуть здоровье. Народная медицина предлагает для этого немало рецептов из лекарственных растений.

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БУКВИЦА ЛЕКАРСТВЕННАЯ. Настойка из этого растения хорошо помогает женщинам при варикозном расширении вен, а мужчинам – преодолеть облитерирующий эндартериит (хроническое заболевание сосудов с поражением артерий ног). Также настойки из буквицы рекомендуются при подагре и артрите. Для приготовления целебного напитка берут столовую ложку измельченной травы и цветков растения, заливают стаканом кипятка и настаивают 20 минут. Пьют по столовой ложке 4 раза в день.

Применяют буквицу и в виде теплых ванночек для ног: 2 столовые ложки измельченного растения заливают литром воды. Причем если на ногах уже появились язвы, то для приготовления ванночек к траве добавляют еще и измельченный корень растения: на одну столовую ложку травы берут один корень, заливают смесь литром кипятка и настаивают 30 минут.  Делать такие ванночки нужно две-три недели, потом неделя перерыва – и снова повторить курс. Кстати, такая процедура помогает и от потливости ног.

ХМЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ. Это растение применяют при больных венах и даже в случаях, если появились язвы. Столовую ложку измельченных шишек хмеля заваривают стаканом кипятка и настаивают 2 часа. Пьют по столовой ложке 5-6 раз в день.

Для наружного применения используют компрессы: на пол-литра воды берут 2 столовые ложки измельченного сырья, заваривают и настаивают 2 часа. Также из хмеля можно приготовить целебную мазь: одну часть сухого порошка растения и четыре части смальца тщательно перетереть. Полученной смесью смазывать пораженные участки.

КАЛЕНДУЛА. Настойку из этого растения употребляют для профилактики варикоза. Чайную ложку измельченных цветков заливают стаканом кипятка, настаивают 15-20 минут и процеживают. Пьют по столовой ложке 3-4 раза в день (можно добавлять в чай или кофе).

Внимание!
Перед применением рецептов обязательно проконсультируйтесь с  врачом!

По материалам книги «Зеленая планета»

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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