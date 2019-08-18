Детские сады в Германии: как одесситка устроилась работать в немецкий садик

Светлана Шумилина родилась и выросла в Одессе, здесь вышла замуж и родила первого ребенка. Тут она блестяще окончила педагогический университет и преподавала немецкий язык в частной школе. Но ее жизнь круто изменилась, когда она переехала в Германию и создала новую семью.

После рождения второго ребенка, встал вопрос о выборе работы. Но украинский диплом о высшем педагогическом образовании не давал Светлане права работать в Германии даже воспитателем в детском саду. Для этого нужно свое образование подтверждать, что, фактически, означает, в течение трех лет переучиваться по немецким стандартам. Тогда женщина устроилась работать в садик помощником воспитателя (аналог нянечки в украинских садиках). Там ее ожидало много сюрпризов.

Своими впечатлениями об адаптации в Германии Светлана поделилась с «Одесской жизнью».

С какого возраста в Германии отдают ребенка в сад?

Если родителям удастся найти место в подходящем садике, то ребенка туда можно отдавать уже с шести месяцев. По словам Светланы, это нормальная практика для работающих мам в Германии, особенно в больших городах. В том детсаду, где работает одесситка, детей принимают с 1 года.

Свою дочь Светлана все-таки решила отдать в сад в 2 года и 6 месяцев, что ближе нашему привычному пониманию отношений матери и ребенка. При этом Светлана приводила девочку в садик только в свои рабочие смены, либо оставляла только до обеда. И на то были причины.

Питание и гигиена

Каши, супы, запеканки – десятилетиями не меняющаяся схема детского питания в Украине. Но в Германии она совершенно другая. В садах нет пищеблоков. Обычный завтрак немецкого дошкольника – хлопья с молоком и сэндвич с маслом. Детям-аллергикам положено молоко без лактозы. Кроме того, к завтраку могут добавить изюм, ягоды, орехи семечки. Разрешается брать боксы с перекусами из дома. Обеды доставляют готовыми и разогревают. Это могут быть суп, котлеты, рыба, картофель, макароны. Иногда бывают сырные, и даже колбасные дни – детям дают сосиски и разные виды колбасы. При этом обязательно в меню присутствуют фрукты и овощи, йогурты. Каждая семья периодически должна приносить в сад корзину с фруктами, которыми угощают всю группу.

После каждого приема пищи дети обязательно чистят зубы. Гигиене полости рта уделяется большое внимание, поэтому воспитатели с тематическими песенками регулярно учат малышей, как правильно чистить зубы.

Как устроен детский сад в Германии?

Садик, в котором работает наша героиня, открывается в 7.00, а к 16.30 детей уже должны забрать. Ясли в немецких садиках небольшие – до 10 человек. В старших группах может быть 20-25 ребятишек. На одну группу приходится два воспитателя и одна помощница (няня).

Детским садам дают общие образовательные программы, но они являются лишь общими рекомендациями. В каждой немецкой земле процесс развития малышей может происходить по-разному. При этом обязательны занятия физкультурой, музыкой и рисованием. Большое внимание уделяется индивидуальным предпочтениям ребенка, поэтому пока одни играют, другие рисуют, третьи мастерят поделку. В распоряжении детей много интересных книг, игрушек, материалов для творчества и развития. А иногда здесь проводят простейшие химические эксперименты.

Одним из приоритетов в воспитании детей в Германии считается обучение их своим правам. Детям в игровой форме рассказывают, на что они имеют право, как к ним должны относиться окружающие, как и у кого они могут попросить помощи и защиты. Также с раннего возраста малышам прививается осознание того, что у них есть право выбора. Дети даже могут выбирать, какое из блюд они сегодня предпочтут.

Особую роль играет знакомство детей с природой. Детей часто отводят на прогулку в лес, знакомят с местными растениями, объясняют перемены погоды и времени года.

Интересная традиция есть для выпускников садика – весь месяц май они играют в школу. Дети приходят с рюкзаками и тетрадями, а воспитатели выступают в роли учителей и дают несложные задания для будущих школьников.

Без инструкций и шаблонов

Воспитатели должны планировать свою работу с детьми, но обязательных отчетов и письменных планов нет. Дети должны играть без инструкций взрослых и творить без шаблонов.

Одесситка рассказывает, что в немецких садиках сейчас много детей мигрантов. В одной группе могут быть, к примеру, выходцы из Казахстана, Эфиопии и Сирии. Это, безусловно, усложняет работу воспитателей, которым приходится обучать ребенка основам немецкого языка и преодолевать различия в религии и культуре.

Группу, в которой работает Светлана, посещает девочка, которая является одним из отпрысков русского писателя Льва Толстого. Ее отец – принц немецкой земли, где проживает Светлана. Малышка ее очень любит, тянется к ней, а воспитатели шутят, что девочка чувствует родную кровь.

Очень важно здесь взаимодействие с родителями. Один день в году каждый родитель должен помогать воспитателю в садике. Вместе с мамами и папами здесь проводятся благотворительные ярмарки. При этом ни о каких взносах и сборах денег речи не идет. Родители оплачивают только пребывание в саду, а все нужды сада финансируются государством. О закупке штор, пылесосов и шкафчиков немцы никогда не слышали. Подарки и, тем более, конверты с деньгами для воспитателей, тоже не приняты.

Утренники в Германии не похожи на наши театральные постановки со сложными костюмами, в поисках которых Светлана проводила все предпраздничные дни в Одессе. Теперь утренники – это просто праздники, организованные для детей, на которых они поют любимые песенки, танцуют и веселятся.

Вопросы здоровья

Воспитатель немецкого сада не имеет права отправить ребенка домой, если тот пришел с температурой 37, насморком и кашлем. Там это считается легкой простудой, не требующей особого лечения. Даже на приеме к врачу с такими симптомами Светлану спросили: «Зачем вы пришли?». Только в случае, если у ребенка очень высокая температура, рвота, понос или другие признаки инфекционного заболевания, то вызывают родителей. При этом сотрудники не имеют права давать ребенку какие-либо лекарства или оказывать другую медпомощь. Рану, например, можно только промыть водой – обрабатывать чем-то воспитатель не имеет права.

Интересно, что в Германии дети в саду могут не спать днем. После обеда их отводят в комнату, где вместо кроватей находятся специальные матрасики. Если ребенку не спится, он может перейти в игровую комнату и продолжить свои занятия. Режим в немецких семьях построен так, что дети часто обходятся без дневного сна, но при этом рано ложатся спасть – около 20.00. Благодаря этому у родителей появляется свободное время и возможность провести вечер вдвоем.

Как обучают воспитателей?

Спустя несколько лет Светлана все же решила пройти обучение в Германии, поскольку немецкий диплом даст ей возможность получить хорошо оплачиваемую и очень уважаемую профессию педагога. Многие предметы, темы по педагогике и детской психологии похожи на те, что она изучала в Одессе. По словам Светланы, было сложно с разговорным немецким сразу после переезда. В каждой немецкой земле разные диалекты и особенности произношения. Если речь жителей Берлина была более ясна, то во Франкфурте ей порой приходилось обращаться за помощью к мужу-немцу. Сейчас языковой барьер полностью преодолен.

Несмотря на высокие требования к дисциплине, сложные тесты, объемные письменные работы, экзамены, обучение в Германии интересное и творческое. Студентов учат готовить театральные постановки и танцевальные выступления. Свои теоретические знания они обязательно должны представить в виде презентаций.

Вместе со Светланой учатся 8 мужчин, что удивительно для выпускницы украинского пединститута. В Германии у преподавателей высокий статус, зарплата, льготы, поэтому в эту сферу стали переходить работать и мужчины.

И хотя Светлана каждый год приезжает с семьей к любимому Черному морю и с любопытством заглядывает в наши садики, все же свое будущее она уже видит только в Германии.