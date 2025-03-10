Об этом информирует Департамент образования и науки Одесского городского совета.

Директор департамента Елена Буйневич пояснила, что сейчас количество маленьких воспитанников детских садов втрое меньше, чем в 2021 году. Основная причина — ограниченное количество мест в укрытиях. В каждом дошкольном заведении укрытие в 2-3 раза меньше здания, поэтому и детей могут принять меньше. Но возможность устроить ребенка в садик города есть.

По словам чиновницы, сейчас наибольшее количество мест в Приморском районе. Отсутствуют — в Хаджибеевском. Но ситуация регулярно меняется.

“Уважаемые родители, если вы ожидаете свободное место в детском саду, обратите внимание на наличие свободных”, — отметила Елена Буйневич.

За актуальной информацией о количестве свободных мест в учреждениях дошкольного образования коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы вы можете обращаться в территориальные отделы образования районов Департамента образования и науки Одесского городского совета:

Напомним, пострадавший от вражеского удара 19 февраля 2025 года детский сад в Киевском районе Одессы ремонту не подлежит и требует полной перестройки.