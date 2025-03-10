Об этом информирует Департамент образования и науки Одесского городского совета.
Директор департамента Елена Буйневич пояснила, что сейчас количество маленьких воспитанников детских садов втрое меньше, чем в 2021 году. Основная причина — ограниченное количество мест в укрытиях. В каждом дошкольном заведении укрытие в 2-3 раза меньше здания, поэтому и детей могут принять меньше. Но возможность устроить ребенка в садик города есть.
По словам чиновницы, сейчас наибольшее количество мест в Приморском районе. Отсутствуют — в Хаджибеевском. Но ситуация регулярно меняется.
“Уважаемые родители, если вы ожидаете свободное место в детском саду, обратите внимание на наличие свободных”, — отметила Елена Буйневич.
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За актуальной информацией о количестве свободных мест в учреждениях дошкольного образования коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы вы можете обращаться в территориальные отделы образования районов Департамента образования и науки Одесского городского совета:
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Киевского района — ул. Филатова, 2 А, каб.23, телефон: (048) 753 00 31, электронная почта: [email protected];
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Пересыпского района — ул. Атамана Головатого, 99, каб. 1, телефон: (0482)34 04 81, электронная почта: [email protected];
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Приморского района — ул. Канатная, 134, каб. 53, телефон: (048)776 10 10, электронная почта: [email protected];
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Хаджибейского района — ул. Генерала Петрова, 22, каб. 423, телефон: (048)761 24 34, электронная почта: [email protected]
Напомним, пострадавший от вражеского удара 19 февраля 2025 года детский сад в Киевском районе Одессы ремонту не подлежит и требует полной перестройки.