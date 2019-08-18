Отключение воды в Одессе 19 августа 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по переключению водопровода диаметром 200 мм по адресу: ул. Французский бульвар угол пер. Санаторный,

В связи с чем, 19 августа 2019 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Французский бульвар, 8-66, 15-89,

пер. Шампанский,

пер. Кренкеля,

пер. Каркашадзе,

пер. Дунаева,

пер. Удельный,

пер. Санаторный.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)