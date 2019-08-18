Отключение воды в Одессе 19 августа 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по переключению водопровода диаметром 200 мм по адресу: ул. Французский бульвар угол пер. Санаторный,
В связи с чем, 19 августа 2019 года с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Французский бульвар, 8-66, 15-89,
- пер. Шампанский,
- пер. Кренкеля,
- пер. Каркашадзе,
- пер. Дунаева,
- пер. Удельный,
- пер. Санаторный.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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