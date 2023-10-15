Новости Одессы и Одесской области

Между болью и любовью: семь мгновений одесской недели

Между болью и любовью: семь мгновений одесской недели

В пестрой ленте происходящих событий Телеграм-канал «Одесская жизнь» размещает и фото «Мгновение одного одесского дня». Фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 9 по 15 октября?

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

9 октября

Эта фотозона – как мечта… Увидеть ее и воспользоваться возможностью «войти» в этот живописный кадр можно на территории нашей Одесской киностудии.

Фото дня, на Одесской киностудии

10 октября

Влюбленные фонари… Напомним: этот артобъект появился в парке им. Т.Г.Шевченко в мае 2019 года. Это было, как говорится, «в другой жизни» – еще до ковида и войны. А фонарики все прислоняются друг к другу, поднимая прохожим настроение:

Фото дня, Влюбленные фонари

11 октября

«Памятник» уличному телефону-автомату в Одессе тоже есть. Можно зайти и посмотреть, как происходила телефонная связь в «домобильные» времена. Где находится? На бульваре Жванецкого. Приходите и изучайте, если, конечно, вы его отыщете, потому что он немного «спрятался».

Фото дня, памятник телефону-автомату

12 октября

Они втроем просто прошли (проехали) по одесской улице. Женщина что-то рассказывала, а дети смеялись… Привычная уличная картинка показалась почти волшебной. Жизнь продолжается…

Фото дня, на одесской улице

13 октября

Вот только не надо спрашивать, не рано ли приготовились одесситы к Хэллоуину. В рубрике «Одесские штучки: что это было?» Телеграм-канал «Одесская жизнь» показал, что горожане начали готовиться к нему еще 1 сентября.

Фото дня, Хэллоуин уже скоро

14 октября

Развеваются украинские флаги над могилами погибших в этой войне наших защитников… Западное кладбище Одессы:

Фото дня, Западное кладбище Одессы

15 октября

Никого не удивляет, что старые шины на Молдаванке используются как урны, сиденья и, конечно, цветники. Но, как мы заметили, там рядом появились и совсем новые уличные цветники – экологические…

Фото дня, на Молдаванке

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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