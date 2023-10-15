Между болью и любовью: семь мгновений одесской недели

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9 октября

Эта фотозона – как мечта… Увидеть ее и воспользоваться возможностью «войти» в этот живописный кадр можно на территории нашей Одесской киностудии.

10 октября

Влюбленные фонари… Напомним: этот артобъект появился в парке им. Т.Г.Шевченко в мае 2019 года. Это было, как говорится, «в другой жизни» – еще до ковида и войны. А фонарики все прислоняются друг к другу, поднимая прохожим настроение:

11 октября

«Памятник» уличному телефону-автомату в Одессе тоже есть. Можно зайти и посмотреть, как происходила телефонная связь в «домобильные» времена. Где находится? На бульваре Жванецкого. Приходите и изучайте, если, конечно, вы его отыщете, потому что он немного «спрятался».

12 октября

Они втроем просто прошли (проехали) по одесской улице. Женщина что-то рассказывала, а дети смеялись… Привычная уличная картинка показалась почти волшебной. Жизнь продолжается…

13 октября

Вот только не надо спрашивать, не рано ли приготовились одесситы к Хэллоуину. В рубрике «Одесские штучки: что это было?» Телеграм-канал «Одесская жизнь» показал, что горожане начали готовиться к нему еще 1 сентября.

14 октября

Развеваются украинские флаги над могилами погибших в этой войне наших защитников… Западное кладбище Одессы:

15 октября

Никого не удивляет, что старые шины на Молдаванке используются как урны, сиденья и, конечно, цветники. Но, как мы заметили, там рядом появились и совсем новые уличные цветники – экологические…

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