Впервые на Одесской киностудии — бесплатный кинофестиваль «Бархатный сезон»

Кинофестиваль «Бархатный сезон» в Арт Центре имени Веры Холодной на Одесской киностудии… Пожилые и молодые люди спешат в зал, их встречает выставка работ (какая чудесная вышивка!) Александры Ковальчук. А рядом — еще одна выставка. Это фотографии из домашних архивов пенсионеров и ветеранов ОО «Золотая середина». А потом начинается действо — сам кинофестиваль… Пенсионный!

Пожилые люди и арт-терапия

Глава ОО Ассоциации пенсионеров и ветеранов «Золотая середина» Валентина Туз не может сдержать радости. Да и вообще, кажется, у этой женщины улыбка не сходит с лица. Как же она энергична, как позитивна! Успела пообщаться с ней еще до открытия фестиваля:

— Сегодня мы открываем наш кинофестиваль. Похоже, впервые в истории кинематографа проводится пенсионный фестиваль. Ведь мы сами, пенсионеры, его придумали, сами над ним работали, теперь вот презентуем при поддержке Одесской киностудии и Одесского областного совета. Надеемся, что пенсионеры из других стран присоединятся к нашему творческому опыту, он станет действительно международным и ежегодным! Если бы вы знали, как в наши трудные времена пожилым людям нужна такая арт-терапия! Она творит чудо! Идея наша, сценарий мы сами писали и костюмы шили. Становились и операторами, и актерами…

Да, действительно, уже совсем скоро я увидела Валентину Андреевну и пожилых людей из «Золотой середины» на экране…

Пенсионный фестиваль: взаимосвязь поколений

Фестиваль на Одесской киностудии открывался торжественно и трепетно! Много поздравлений, теплых слов, слезы на глазах!..

Ведь какая большая работа ОО «Золотая середина» проведена! Как вдохновенно работали пожилые люди во время войны над созданием представленных фильмов!.. Да и событие незаурядное! Редкое!

Как отметил председатель правления ЧАО Андрей Осипов, многое видели стены Арт Центра им. Веры Холодной, а вот пенсионный кинофестиваль здесь проходит впервые.

Со сцены прозвучало, что проведение такого фестиваля — не только поддержка и развитие любительского кино, но и видеотворчества людей, которым уже за…

На Одесской киностудии уверены: «Такой фестиваль в военное время — не только возможность напомнить всем о человеческом долге быть заботливым и милосердным к уважаемой части общества. Это и повод к размышлению о дальнейшей судьбе человечества, его культуре, взаимосвязи поколений».

«Сердцебиение», «День сала» и «Завещание»

На фестивале было представлено три короткометражных фильма. Первый — «Сердцебиение» — документальный. Он и об организации «Золотая середина», члены которой сами брали интервью, и вообще о пенсионерах Одессы…

О чем фильм? Похоже, пожилые люди могут все, даже в самые трудные времена! Они собираются, чтобы помочь друг другу, они общаются, поют и танцуют, решают много разных проблем и даже женятся.

Красная калина появляется на экране как лейтмотив ленты. Целую аллею кустов калины уже начали высаживать члены ОО «Золотая середина».

А вот две другие короткометражные ленты — «День сала» и «Завещание» — это комедийные фильмы на чисто одесскую тематику. Молдаванка, ее жители, музыка и пение, соседские отношения и тот вечный одесский позитив в вечном одесском старом дворике…