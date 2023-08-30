Где в Одессе находится памятник уличному телефону-автомату? (фото)

«Памятник» уличному телефону-автомату?.. А что это такое — телефон-автомат на улице? Так спросят, вероятно, те, кто их уже не увидел. А их, кстати, было больше, чем сегодняшних терминалов и банкоматов!

Немного уличной телефонной истории

Обычно уличные телефоны-автоматы располагались в специальных будках… Будок вы уже не увидите. Ну, разве что найдется одна где-нибудь, каким-то чудом «выжившая».

А вот подобие памятника старому телефону-автомату в Одессе есть!

…Вы заходили в будку, искали в карманах-кошельках «двушку» (две советские копейки или две монеты по копейке) — и крутили себе диск, чтобы позвонить по телефону.

Автомат иногда проглатывал копейки, а услугу не оказывал. Ну это уже детали. Как и тот факт, что он принимал вместо «двушки» и монету в 10 копеек, которую тоже мог проглотить, не оказывая услуги…

Такую будку вы теперь даже на «Староконке» с ее «есть все и еще немного» не найдете.

Зато есть место в центре Одессы, где «увековечен» тот телефон-автомат. Наведались на днях, выяснили: стоит целехонький, хотя и диск немного искривлен. Все в нем как будто настоящее: сам телефон, трубка, крючок для сумки, чтобы не мешала, полочка…

Можно прийти, посмотреть, ребенку показать: вот сюда копейки опускали, после этого набирали номер…

Ты где, телефонный памятник?

Где же это место? На бульваре Жванецкого возле кафе (сейчас не работает).

Появился этот памятник как рекламная вещица, называвшаяся «нофелет» (прочтите справа налево). Название взяли из одноименной давней туповатой такой себе комедии.

Сначала этот телефон (рекламный арт-объект) установилив Городском саду, затем он переехал вместе со своим кафе на бульвар Жванецкого.

И вот ведь как произошло: забавный арт-объект сам по себе стал чем-то вроде памятника уличному телефону-автомату.

Кстати, сегодня он выглядит так, будто прячется…

Мария Котова

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