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Між болем і любов’ю: сім миттєвостей одеського тижня

Між болем і любов’ю: сім миттєвостей одеського тижня

В строкатій стрічці подій, що відбуваються, Телеграм-канал «Одеське життя» розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 9 по 15 жовтня?

Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.

9 жовтня

Ця фотозона – наче мрія… Побачити її та скористатися можливістю «увійти» в цей мальовничий кадр можна на території нашої Одеської кіностудії.

Фото дня, на Одесской киностудии

10 жовтня

Закохані ліхтарі… Нагадаємо: цей артоб’єкт з’явився в парку ім. Т.Г.Шевченка у травні 2019 року. Це було, як то кажуть, «в іншому житті» – ще до ковіду та війни. А ліхтарики все притуляються один до одного, піднімаючи перехожим настрій.

Фото дня, Влюбленные фонари

11 жовтня

«Пам’ятник» вуличному телефону-автомату в Одесі теж є. Можна зайти та подивитись, як відбувався телефонний зв’язок в «домобільні» часи. Де знаходиться? На бульварі Жванецького. Завітайте, якщо, звісно, ви його знайдете, бо він трохи «сховався».

Фото дня, памятник телефону-автомату

12 жовтня

Вони утрьох просто пройшли (проїхали) по одеській вулиці. Жінка щось розповідала, а діти сміялися… Звична вулична картинка здалась майже чарівною. Життя триває…

Фото дня, на одесской улице

13 жовтня

От тільки не треба питати, чи не зарано приготувались одесити до Хелловіну. У рубриці «Одеські штучки: що це було?» телеграм-канал «Одеське життя» показав, що городяни почали готуватись до нього ще 1 вересня.

Фото дня, Хэллоуин уже скоро

14 жовтня

Майорять українські прапори над могилами загиблих у цій війні наших захисників… Західне кладовище Одеси:

Фото дня, Западное кладбище Одессы

15 жовтня

Нікого не дивує, що старі шини на Молдаванці використовуються як урни, сидіння, і, звісно, квітники. Але, як ми помітили, там поруч тепер з’явились і зовсім нові вуличні квітники – екологічні…

Фото дня, на Молдаванке

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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