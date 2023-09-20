Новости Одессы и Одесской области

Для погребения военных выделят сектор на одном из кладбищ Одессы

Для погребения военных выделят сектор на одном из кладбищ Одессы

На «Западном» кладбище Одессы для достойного чествования памяти погибших защитников Украины откроют сектор для погребения погибших военных и правоохранителей.

Об этом говорится в проекте решения исполкома Одесского горсовета.

В документе говорится, что местные власти планируют отвести сектор для погребения погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также других военных формирований и правоохранительных органов.

Такое место планируют выделить в пределах участка №68 городского кладбища «Западное», расположенного по адресу: г. Одесса, Тираспольское шоссе, 22-Д.

Согласно проекту, под каждую могилу в секторе предоставляется участок для одинарного захоронения. Также на могилах будут устанавливать надгробия по образцу, который ранее был утвержден.

Напомним, 25 мая исполком Одесского горсовета принял решение об установлении унифицированных надгробий на могилах военных. Устанавливать их собираются на могилах, которые будут располагаться на отдельных мемориальных участках для погребения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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