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Одесская улица Михайловская: смешение жанров, стилей и настроений

Одесская улица Михайловская: смешение жанров, стилей и настроений

Улица Михайловская в Одессе – «типическая» для Молдаванки. Она, как и многие другие улицы некогда окраины, а теперь почти центра города, – это смешение стилей во всех смыслах. Давно там не были? Давайте пройдемся.

Старая Одесса с современными вкраплениями

Улица всего дважды меняла свое имя, что для Одессы – почти редкость. В советские времена она именовалась Индустриальной. И рядом с современной табличкой с названием «Михайловская» вы отыщете и прежнее. Ну чтобы не путаться…

Михайловская берет свое начало от площади с таким же названием. А название пошло от имени архистратига Михаила. Тянется же Михайловская несколько кварталов – до улицы Заньковецкой.

Если вы хотите увидеть Одессу старую-старую и далеко не престижную, а вместе с тем – современную (местами, конечно), то вам сюда. Отыщется здесь все. Глаз остановится и на самом современном дорожном покрытии, и на исторической брусчатке, и на «кусках», где мощения вообще почти и нет.

То же самое – со зданиями. Тут вам и современные высотки и одноэтажная Одесса, и красота и порядок, и обшарпанные фасады стареньких домиков, словно ждущих своего часа.

Как и во всем городе, война и здесь оставила свои горестные приметы: и пес Патрон предупреждает с плаката не трогать подозрительные предметы, и пункт Незламності сообщает, что работает круглосуточно.

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…Изменилось на Михайловской многое за последние пару десятков лет. Вот, к примеру, выросший здесь жилой комплекс еще сравнительно недавно занимали цеха завода «Станконормаль». Кстати, благодаря комплексу появился здесь и супермаркет. Делаю на этом акцент по той причине, что такая разнообразная Михайловская отличается тем, что на ней практически нет магазинов. Торговля – не примета этой улицы.

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Одесская Михайловская: сотни шин и «воротное» разнообразие

Примета улицы – ее поразительный «микс», где каждый квартал словно решил, что обязательно должен отличаться от другого. При этом вся улица уставлена огромным количеством старых шин, служащих урнами, цветниками и даже сиденьями. Этот шинный ассортимент отличился даже тем, что здесь имеется свое «лебединое озеро». Лебединое поголовье тоже сотворено из шин с последующей раскраской.

А эти ворота!.. Одни – просто картинка в прямом и переносном смысле, другие пугают злой собакой, третьи словно несут историческую миссию: такими, мол, мы были полтораста лет назад, такими пришли и в день сегодняшний.

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Длинная улица покажет вам и некоторые нелепости, всяческие одесские штучки в виде удивительных уличных «шатров» с сиденьями, невероятным разнообразием палисадничков и прочими красивостями и странностями.

Особый квартал на Михайловской

Ну и почти каждый балкон, особенно на давних кусках улицы, расскажет вам что-то очень свое личное, часто не совсем приятно-завлекательное.

Мы побывали на Михайловской 2 января, поразились ее малолюдности и следами усиленных стараний навести на старой улице красоту, чтобы глазу было приятно. И, кстати, новогодне-праздничные приметы тоже отыскались.

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При всем разнообразии сегодняшней Михайловской, вы не сможете не отметить, что ее последний квартал – от Мельницкой до Заньковецкой – остался самым патриархальным. Он так и дышит атмосферой Бабелевских одесских рассказов. И если бы не внешние сегодняшние приметы и множество припаркованных современных авто, могло бы показаться, что оказались вы на старой улице вовсе не в январе 2023 года, а гораздо-гораздо раньше…

Мария Котова
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