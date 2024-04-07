Новости Одессы и Одесской области

Над Одессой сбили 2 вражеских дрона-разведчика

Над Одессой сбили 2 вражеских дрона-разведчика

Сегодня, в воскресенье, 7 апреля 2024 года, в течение дня над морем вблизи Одессы силы противовоздушной обороны уничтожили два российских разведывательных беспилотника.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

В течение дня 7 апреля 2024 года в Одесской области, над акваторией Черного моря, воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 российские разведывательные БпЛА – «Supercam» и «Орлан-10»,

– говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня утром многие одесситы услышали взрыв, притом, что тревогу в городе не объявляли. И вскоре после взрыва в небе над Одессой многие заметили характерный след.

След от сбитого дрона над Одессой

Сбили разведывательный дрон над Одессой

Тогда же мониторинговые Телеграм-каналы предупредили, что враг запустил в сторону Одессы несколько беспилотников, и возможны повторные сбития.

Как сообщалось ранее, этой ночью защитники нашего неба сбили все 17 ударных дронов – «шахедов», атаковавших Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую области.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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