Новости Одессы и Одесской области

Сегодня, 14 сентября, в Одессе отключили свет: перечень адресов

Сегодня, 14 сентября, в Одессе отключили свет: перечень адресов

В четверг, 12 сентября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем многие одесситы остались без света.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • 9-я, 2-я, 3-я, 7-я Пересыпская,
  • Балтская дорога, 28,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3-10,
  • Карышковского, 2-60,
  • пер.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й Балтский,
  • Жевахова гора, 22 , 30, 81,
  • Рыночная, 7,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 8-й, 10-й, 13-й Черноморский,
  • Жевахова, 3 – 61,
  • Локомотивная, 1-27.

Центральный РЭС

Работы до 15:00:

  • Головковская, 15-23,
  • Мельницкая, 2, 5,
  • Михайловская, 13-19, 46, 46а,
  • спуск Степана Олейника, 3-12,
  • Балковская, 50-175,
  • пер. 2-й Водяной, 11;
  • Колонистская, 1,
  • Южная, 1-14,
  • Болгарская, 35-70, 87а,
  • Градоначальницкая, 9, 34-49,
  • Степная, 27-31, 46-50,
  • Колонтаевская, 1, 44-71,
  • площадь Алексеевская, 1, 7, 9,
  • пер. Староконный,
  • Средняя, 38-66, ,
  • площадь Алексеевская, 1, 7, 9,
  • пер. Староконный,
  • Александра Кутузакия, 39-64,
  • Запорожская, 20-32,
  • Дюковская, 4, 8, 14,
  • Косная, 1-76,
  • Бабеля, 3, 4,10-15, 25-59,
  • пер. Виноградный, 4-38,
  • 10-го Апреля, 14-20,
  • Садыковская, 1-20б,
  • Пишоновская, 3-16,
  • Базарная, 70,
  • пер. Поперечный, 1-17а,
  • Дидрихсона, 15-29,
  • Нищинского композитора, 28, 38,
  • Серова, 13а,
  • пл. Михайловская, 13, 15, 19,
  • Адмирала Лазарева, 34-70,
  • Манежная, 40,
  • Мечникова, 32а,
  • Ризовская, 4-20б,
  • Раскидайловская, 5-26, 40-65,
  • Разумовского, 58, 60.

Южный РЭС

Работы до 20:00:

  • Симоненко, 1, 11а.
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