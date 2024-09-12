Сегодня, 14 сентября, в Одессе отключили свет: перечень адресов

В четверг, 12 сентября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем многие одесситы остались без света.
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- 9-я, 2-я, 3-я, 7-я Пересыпская,
- Балтская дорога, 28,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
- пер. Савранский (Большевицкий), 3-10,
- Карышковского, 2-60,
- пер.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й Балтский,
- Жевахова гора, 22 , 30, 81,
- Рыночная, 7,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 8-й, 10-й, 13-й Черноморский,
- Жевахова, 3 – 61,
- Локомотивная, 1-27.
Центральный РЭС
Работы до 15:00:
- Головковская, 15-23,
- Мельницкая, 2, 5,
- Михайловская, 13-19, 46, 46а,
- спуск Степана Олейника, 3-12,
- Балковская, 50-175,
- пер. 2-й Водяной, 11;
- Колонистская, 1,
- Южная, 1-14,
- Болгарская, 35-70, 87а,
- Градоначальницкая, 9, 34-49,
- Степная, 27-31, 46-50,
- Колонтаевская, 1, 44-71,
- площадь Алексеевская, 1, 7, 9,
- пер. Староконный,
- Средняя, 38-66, ,
- площадь Алексеевская, 1, 7, 9,
- пер. Староконный,
- Александра Кутузакия, 39-64,
- Запорожская, 20-32,
- Дюковская, 4, 8, 14,
- Косная, 1-76,
- Бабеля, 3, 4,10-15, 25-59,
- пер. Виноградный, 4-38,
- 10-го Апреля, 14-20,
- Садыковская, 1-20б,
- Пишоновская, 3-16,
- Базарная, 70,
- пер. Поперечный, 1-17а,
- Дидрихсона, 15-29,
- Нищинского композитора, 28, 38,
- Серова, 13а,
- пл. Михайловская, 13, 15, 19,
- Адмирала Лазарева, 34-70,
- Манежная, 40,
- Мечникова, 32а,
- Ризовская, 4-20б,
- Раскидайловская, 5-26, 40-65,
- Разумовского, 58, 60.
Южный РЭС
Работы до 20:00:
- Симоненко, 1, 11а.