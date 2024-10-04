Цены на Привозе в начале октября: какую картошку выбираем?

При чем здесь Пикассо?

Да нет, почти ничем не отличается: все в богатом ассортименте. Кому-то весело, кому-то не очень. Услышала на Привозе от одной женщины: «Сначала смотрю на продавца, а потом уже на продукты. Хочу покупать у тех, кто в настроении…».

***

Жена – мужу:

– Ну что, какую картошку берем? «Лимонку» или «Пикассо»?

– При чем здесь Пикассо?!

– Это сорт картофеля так называется. Кажется, я тебе уже говорила.

– Ничего такого ты мне не говорила. Боже, картошка «Пикассо»!.. Берем, берем! Затем пойдем в корпус выбирать мясо «Дали».

– Не бывает такого…

– Ты уверена?..

***

Маленький котенок красуется рядом с персиками. Каждый, конечно, обращает внимание на хвостатика. Конечно же, слышны вопросы: «Продается ли?», «Сколько стоит этот персик?», «Он у вас работает рекламой?» и все тому подобное.

Ответ продавщицы был супер:

– Нет, не продается и ничего не рекламирует. Он мой товар охраняет!..

Кстати, а какие цены на товары?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 20-35 грн;

лук – 25-30 грн;

помидоры – 25-90 грн;

свекла – 25-35 грн;

кабачки – 20-35 грн;

огурцы – 50-70 грн;

сладкий перец – 30-60 грн;

баклажаны – 20-30 грн;

капуста – 35-50 грн;

чеснок – 130-140 грн;

морковь – 25-30 грн;

кукуруза (за один кочан) — 10-15 грн;

зелень в пучках – от 15-20 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 25-40 грн;

груши – 30-70 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 70-100 грн;

лимоны – 60-80 грн;

малина – 100-120 грн;

персики — 50-90 грн;

сливы – 20-40 грн;

абрикосы – 70-80 грн;

арбузы – 10-12 грн;

дыни – 25-35 грн;

виноград — 40-80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 28-80 грн;

брынза – 160-250 грн;

творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 170-180 грн;

шея – 220-230 грн;

лопатка – 150-160 грн;

ребра – 150-160 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 80-100 грн;

караси – 50-70 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 120-190 грн;

карп – 60-120 грн.

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