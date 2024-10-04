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Цены на Привозе в начале октября: какую картошку выбираем?

Цены на Привозе в начале октября: какую картошку выбираем?

Ну вот и октябрь к нам пришел… Что там на Привозе в начале месяца? Какие изменения? Отличается ли самый известный одесский рынок в начале октября от того, каким он был в конце сентября?

При чем здесь Пикассо?

Да нет, почти ничем не отличается: все в богатом ассортименте. Кому-то весело, кому-то не очень. Услышала на Привозе от одной женщины: «Сначала смотрю на продавца, а потом уже на продукты. Хочу покупать у тех, кто в настроении…».

***
Жена – мужу:

– Ну что, какую картошку берем? «Лимонку» или «Пикассо»?

– При чем здесь Пикассо?!

– Это сорт картофеля так называется. Кажется, я тебе уже говорила.

– Ничего такого ты мне не говорила. Боже, картошка «Пикассо»!.. Берем, берем! Затем пойдем в корпус выбирать мясо «Дали».

– Не бывает такого…

– Ты уверена?..

Привоз в октябре: овощи

***

Маленький котенок красуется рядом с персиками. Каждый, конечно, обращает внимание на хвостатика. Конечно же, слышны вопросы: «Продается ли?», «Сколько стоит этот персик?», «Он у вас работает рекламой?» и все тому подобное.

Ответ продавщицы был супер:

– Нет, не продается и ничего не рекламирует. Он мой товар охраняет!..

На Привозе: персики и котенок

Кстати, а какие цены на товары?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 20-35 грн;
  • лук – 25-30 грн;
  • помидоры – 25-90 грн;
  • свекла – 25-35 грн;
  • кабачки – 20-35 грн;
  • огурцы – 50-70 грн;
  • сладкий перец – 30-60 грн;
  • баклажаны – 20-30 грн;
  • капуста – 35-50 грн;
  • чеснок – 130-140 грн;
  • морковь – 25-30 грн;
  • кукуруза (за один кочан) — 10-15 грн;
  • зелень в пучках – от 15-20 грн.
На Привозе: сладкий перец
Овощи на Привозе в октябре
На одесском Привозе: фрукты и овощи
На Привозе: торговля зеленью

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 25-40 грн;
  • груши – 30-70 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 70-100 грн;
  • лимоны – 60-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • персики — 50-90 грн;
  • сливы – 20-40 грн;
  • абрикосы – 70-80 грн;
  • арбузы – 10-12 грн;
  • дыни – 25-35 грн;
  • виноград — 40-80 грн.
Фрукты на Привозе в октябре
На Привозе: капуста и фрукты
Одесский Привоз в октябре
Фрукты на Привозе в октябре
Привоз в октябре: сколько стоят овощи

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 28-80 грн;
  • брынза – 160-250 грн;
  • творог – 80-120 грн.
Одесский Привоз: цены на яйца в октябре
На Привозе: молочная продукция

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.
На Привозе: цены на мясо
Мясо и сало на Привозе
Мясной корпус Привоза: сало

Свинина

  • задняя часть – 170-180 грн;
  • шея – 220-230 грн;
  • лопатка – 150-160 грн;
  • ребра – 150-160 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Одесский Привоз: цены на рыбу

  • толстолобик – 80-100 грн;
  • караси – 50-70 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 120-190 грн;
  • карп – 60-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Одесский Привоз 27 сентября: палитра провизии и цен.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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