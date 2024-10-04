Цены на Привозе в начале октября: какую картошку выбираем?

Ну вот и октябрь к нам пришел… Что там на Привозе в начале месяца? Какие изменения? Отличается ли самый известный одесский рынок в начале октября от того, каким он был в конце сентября?
При чем здесь Пикассо?
Да нет, почти ничем не отличается: все в богатом ассортименте. Кому-то весело, кому-то не очень. Услышала на Привозе от одной женщины: «Сначала смотрю на продавца, а потом уже на продукты. Хочу покупать у тех, кто в настроении…».
***
Жена – мужу:
– Ну что, какую картошку берем? «Лимонку» или «Пикассо»?
– При чем здесь Пикассо?!
– Это сорт картофеля так называется. Кажется, я тебе уже говорила.
– Ничего такого ты мне не говорила. Боже, картошка «Пикассо»!.. Берем, берем! Затем пойдем в корпус выбирать мясо «Дали».
– Не бывает такого…
– Ты уверена?..
***
Маленький котенок красуется рядом с персиками. Каждый, конечно, обращает внимание на хвостатика. Конечно же, слышны вопросы: «Продается ли?», «Сколько стоит этот персик?», «Он у вас работает рекламой?» и все тому подобное.
Ответ продавщицы был супер:
– Нет, не продается и ничего не рекламирует. Он мой товар охраняет!..
Кстати, а какие цены на товары?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 20-35 грн;
- лук – 25-30 грн;
- помидоры – 25-90 грн;
- свекла – 25-35 грн;
- кабачки – 20-35 грн;
- огурцы – 50-70 грн;
- сладкий перец – 30-60 грн;
- баклажаны – 20-30 грн;
- капуста – 35-50 грн;
- чеснок – 130-140 грн;
- морковь – 25-30 грн;
- кукуруза (за один кочан) — 10-15 грн;
- зелень в пучках – от 15-20 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 25-40 грн;
- груши – 30-70 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 70-100 грн;
- лимоны – 60-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- персики — 50-90 грн;
- сливы – 20-40 грн;
- абрикосы – 70-80 грн;
- арбузы – 10-12 грн;
- дыни – 25-35 грн;
- виноград — 40-80 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 28-80 грн;
- брынза – 160-250 грн;
- творог – 80-120 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 170-180 грн;
- шея – 220-230 грн;
- лопатка – 150-160 грн;
- ребра – 150-160 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 80-100 грн;
- караси – 50-70 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 120-190 грн;
- карп – 60-120 грн.
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