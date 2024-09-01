Как проходил в Одессе первый день третьей военной осени (фоторепортаж)

Странно звучит: первый день третьей военной осени… Но так оно и есть. Календарная осень стартовала… Переменная облачность: погода, хоть и очень тепло, намекает: это уже осень.
Или еще лето? Вот как метко назвали выставку в Летнем театре Городского сада – «Летосень».
Потому что, когда выйдешь на улицы города, сразу почувствуешь: это таки летосень…
Розы на одесских клумбах – как «вечные». А вот рядом уже осенние цветы. На асфальте – опавшая листва. Ее еще совсем мало, но в воздухе что-то такое чувствуется – чисто осеннее.
– Боже, неужели уже третья осень на военном положении?! Даже не верится… – слышу по дороге.
А еще слышу ответ:
– Не надо о войне, потому что сейчас начнется…
– Что начнется?
– Что может начаться? Воздушная тревога, конечно. Ты за два с половиной года еще не привыкла, что у нас «начинается»?
– А если не вспоминать о войне, то и тревоги не будет?.. Думай, что говоришь.
На Дерибасовской людно. Оно и понятно: воскресенье, а безумная жара – уже и не безумная, да и вообще не жара.
Солнце время от времени прячется за облаками: будет дождь или нет?
Смешные рекламные мега-фигуры поднимают настроение: люди смотрят – улыбаются.
Особенно смешной кот-корсар. Еще одно место для фотосессий…
Сквозь зелень на деревьях просматриваются пожелтевшие листья: осень словно тихонько подглядывает за нами — готовы встречать?
Даже некоторые уличные кафе уже украшены в осенних тонах. А еще слышу, проходя по улицам:
– Да еще совсем лето! Какая там осень? Далеко еще до настоящей осени…
Может, и в самом деле у нас сейчас в Одессе такая вот «новая пора» – летосень?..
Держимся!..
Фото автора