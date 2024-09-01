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Как проходил в Одессе первый день третьей военной осени (фоторепортаж)

Как проходил в Одессе первый день третьей военной осени (фоторепортаж)

Странно звучит: первый день третьей военной осени… Но так оно и есть. Календарная осень стартовала… Переменная облачность: погода, хоть и очень тепло, намекает: это уже осень.

Или еще лето? Вот как метко назвали выставку в Летнем театре Городского сада – «Летосень».

Потому что, когда выйдешь на улицы города, сразу почувствуешь: это таки летосень…

Розы на одесских клумбах – как «вечные». А вот рядом уже осенние цветы. На асфальте – опавшая листва. Ее еще совсем мало, но в воздухе что-то такое чувствуется – чисто осеннее.

1 сентября в Одессе, Маланова
1 сентября в Одессе, голуби
1 сентября в Одессе, авто на дороге
1 сентября в Одессе, палисадник
1 сентября в Одессе, летняя зелень
1 сентября в Одессе, предвестие оесни
1 сентября на одесской улице
1 сентября в Одессе, что это?

– Боже, неужели уже третья осень на военном положении?! Даже не верится… – слышу по дороге.

А еще слышу ответ:

– Не надо о войне, потому что сейчас начнется…

– Что начнется?

– Что может начаться? Воздушная тревога, конечно. Ты за два с половиной года еще не привыкла, что у нас «начинается»?

– А если не вспоминать о войне, то и тревоги не будет?.. Думай, что говоришь.

На Дерибасовской людно. Оно и понятно: воскресенье, а безумная жара – уже и не безумная, да и вообще не жара.

Солнце время от времени прячется за облаками: будет дождь или нет?

Смешные рекламные мега-фигуры поднимают настроение: люди смотрят – улыбаются.

Особенно смешной кот-корсар. Еще одно место для фотосессий…

1 сентября в Одессе, мармеладный кот
1 сентября в Одессе, кот-корсар
1 сентября в Одессе, у кафе
1 сентября в Одессе, на Дерибасовской
1 сентября в Одессе, дом Либмана
1 сентября в Одессе
1 сентября в Одессе, выставка
1 сентября в Одессе, генератор
1 сентября в Одессе, столик у кафешки

Сквозь зелень на деревьях просматриваются пожелтевшие листья: осень словно тихонько подглядывает за нами — готовы встречать?

Даже некоторые уличные кафе уже украшены в осенних тонах. А еще слышу, проходя по улицам:

– Да еще совсем лето! Какая там осень? Далеко еще до настоящей осени…

Может, и в самом деле у нас сейчас в Одессе такая вот «новая пора» – летосень?..

Держимся!..

1 сентября в Одессе, возле многоэтажки
1 сентября в Одессе, летне-осенний цветок
1 сентября в Одессе, детская коляска на улице
1 сентября в Одессе, прогулка
1 сентября в Одессе, осеннее дерево
В Одессе скоро осень
1 сентября в Одессе, кот-патриот
1 сентября в Одессе, еще летнее дерево

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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