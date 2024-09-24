Сентябрь по-одесски: где найти частицу лета на осенних улицах (фоторепортаж)

А на клумбах – лето и осень уживаются вместе. Словно подружились. Но лета все же больше. Потому что даже пожелтевшие листочки на клумбах еще поискать надо, все остальное – зеленое-зеленое…

Еще бы: недавно дождик прошелся, ветки душ приняли, красуются себе, зеленые, аккуратненькие.

Клумбы на одесских улицах сегодня как-то по-особенному уютны, словно нарисованные мастерами кисти.

Вы ж только присмотритесь, как цветут наши клумбы!

А эти цвета, а эти оттенки – вот вам и осень.

– Осень у нас еще очень-очень молодая, – услышала я по дороге.

Вот уж действительно, не «старится» пока наша одесская осень. Да и прогнозы утешают хорошей погодой…

Вот так смотришь на эту уличную красоту, любуешься, и рождается надежда на главное – на Победу и радость, на то, чтобы так, как на этих одесских уличных клумбах, – все зазеленело-расцвело на душе. Держимся!..

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