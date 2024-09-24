Новости Одессы и Одесской области

Сентябрь по-одесски: где найти частицу лета на осенних улицах (фоторепортаж)

Сентябрь по-одесски: где найти частицу лета на осенних улицах (фоторепортаж)

Осень медленно, неохотно приближается к Одессе… Столбик термометра словно шутит: снова лето. Да, без жары, но все же лето. Пройдемся по одесским улицам. Что там на клумбах?

А на клумбах – лето и осень уживаются вместе. Словно подружились. Но лета все же больше. Потому что даже пожелтевшие листочки на клумбах еще поискать надо, все остальное – зеленое-зеленое…

Одесские клумбы в сентябре, пенек
Одесские клумбы в сентябре, у дороги
Одесские клумбы в сентябре, цветы
Одесские клумбы в сентябре, розовые цветы
Одесские клумбы в сентябре, 2024 г.
Одесские клумбы в сентябре, авто
Одесские клумбы в сентябре

Еще бы: недавно дождик прошелся, ветки душ приняли, красуются себе, зеленые, аккуратненькие.

Клумбы на одесских улицах сегодня как-то по-особенному уютны, словно нарисованные мастерами кисти.

Вы ж только присмотритесь, как цветут наши клумбы!

А эти цвета, а эти оттенки – вот вам и осень.

Одесские клумбы в сентябре3
Одесские клумбы в сентябре, розы
Одесские клумбы в сентябре, желтые цветы
Одесские клумбы в сентябре, зелень
Одесские клумбы в сентябре4
Одесские клумбы в сентябре, дубки
Одесские клумбы в сентябре5

– Осень у нас еще очень-очень молодая, – услышала я по дороге.

Вот уж действительно, не «старится» пока наша одесская осень. Да и прогнозы утешают хорошей погодой…

Вот так смотришь на эту уличную красоту, любуешься, и рождается надежда на главное – на Победу и радость, на то, чтобы так, как на этих одесских уличных клумбах, – все зазеленело-расцвело на душе. Держимся!..

Одесские клумбы в сентябре, камень
Одесские клумбы в сентябре, почти лето
Одесские клумбы в сентябре, кустарники
Одесские клумбы в сентябре6
Одесские клумбы в сентябре7
Одесские клумбы в сентябре8
Одесские клумбы в сентябре9

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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