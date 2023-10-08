Новости Одессы и Одесской области

Октябрь по-одесски: как осень украсила улицы города (фоторепортаж)

Октябрь по-одесски: как осень украсила улицы города (фоторепортаж)

Кажется, осень таки посетила Одессу… Ожидается дождь, еще и ветерок. Но солнце все равно просматривает сквозь кроны деревьев, уже на глазах сменяющих летние цвета на осенние.

В последний день сентября мы рассказали и показали еще летнюю Одессу. Природа дарила почти летнее тепло. Настроение на военном положении так поднимала одесситам, наверное.

Первая неделя октября тоже баловала теплом, и все с удивлением читали новости о рекордном тепле сентября.

В ожидании дождя мы прошлись по улицам Одессы. Успели еще до первых капель зафиксировать их красоту – еще не классически октябрьскую, но уже и не рекордно теплую.

Одесса в октябре
Одесса в октябре, балкон дома
Одесский бульвар Жванецкого в октябре
Одесса в октябре, на бульваре Жванецкого
Одесса в октябре, лестница
Одесса в октябре, бульвар
Погода осенью
Одесса в октябре, прогулка по бульвару
Одесса в октябре, дворец
Одесса в октябре 2023

Первые каштаны, падающие на землю, пожелтевшие листья… Но все еще кажется, что лето еще не покинуло Одессу: деревья не так уж спешат желтеть, многие люди на прогулке снимают куртки: тепло… Пока, конечно, не закапал обещанный синоптиками октябрьский дождь…

Одесса в октябре, мостик
Одесский дворик в октябре
Одесса в октябре, кафе
Октябрь-2023 в Одессе
Одесса в октябре, фонарь
Одесса в октябре, каштаны
Одесса в октябре, Оперный
Одесса в октябре, Маман на Ланжероновской
Одесса в октябре, дом и дерево
Одесса в октябре, фонари
Октябрь в центре Одессы

Фото автора

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить