Октябрь по-одесски: как осень украсила улицы города (фоторепортаж)

Кажется, осень таки посетила Одессу… Ожидается дождь, еще и ветерок. Но солнце все равно просматривает сквозь кроны деревьев, уже на глазах сменяющих летние цвета на осенние.

В последний день сентября мы рассказали и показали еще летнюю Одессу. Природа дарила почти летнее тепло. Настроение на военном положении так поднимала одесситам, наверное.

Первая неделя октября тоже баловала теплом, и все с удивлением читали новости о рекордном тепле сентября.

В ожидании дождя мы прошлись по улицам Одессы. Успели еще до первых капель зафиксировать их красоту – еще не классически октябрьскую, но уже и не рекордно теплую.

Первые каштаны, падающие на землю, пожелтевшие листья… Но все еще кажется, что лето еще не покинуло Одессу: деревья не так уж спешат желтеть, многие люди на прогулке снимают куртки: тепло… Пока, конечно, не закапал обещанный синоптиками октябрьский дождь…

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