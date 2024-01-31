Что отмечать в феврале: календарь праздников и памятных дат на последний месяц зимы

В феврале мы будем отмечать важные государственные и международные праздники, а также дни памятных событий. Кроме того, часть церквей Украины с 1 сентября 2023 года перешли на новоюлианский церковный календарь из-за чего изменились некоторые даты значимых религиозных праздников.
Религиозные праздники: что изменилось в календаре
Сретение Господне перенесено на 2 февраля по новоюлианскому календарю. Раньше, по юлианскому, его отмечали 15 февраля.
Важно помнить, что у приходов есть два года, чтобы окончательно перейти на новый календарь. Поэтому в некоторых храмах праздники могут отмечаться по-старому — юлианскому календарю.
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Не религиозные праздники и памятные даты
В последний месяц зимы в Украине будут отмечать следующие государственные, профессиональные и международные праздники, а также памятные даты:
- 02 февраля — Всемирный день водно-болотных угодий.
- 04 февраля — Всемирный день борьбы против рака.
- 06 февраля — День безопасности в Интернете, Международный день бармена.
- 09 февраля — Международный день стоматолога.
- 10 февраля — Китайский Новый год.
- 11 февраля — День больного.
- 13 февраля — Всемирный День радио.
- 14 февраля — День влюбленных, День компьютерщика.
- 15 февраля — День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком.
- 16 февраля — День единения Украины.
- 19 февраля — День Государственного герба Украины.
- 20 февраля — День Героев Небесной Сотни, День социальной справедливости.
- 21 февраля — Международный день родного языка.
- 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений.
- 24 февраля — начало полномасштабной войны россии против Украины.
- 25 февраля — День инженерно-авиационной службы ВСУ.
26 февраля — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.