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Что отмечать в феврале: календарь праздников и памятных дат на последний месяц зимы

Что отмечать в феврале: календарь праздников и памятных дат на последний месяц зимы

В феврале мы будем отмечать важные государственные и международные праздники, а также дни памятных событий. Кроме того, часть церквей Украины с 1 сентября 2023 года перешли на новоюлианский церковный календарь из-за чего изменились некоторые даты значимых религиозных праздников.

Религиозные праздники: что изменилось в календаре

Сретение Господне перенесено на 2 февраля по новоюлианскому календарю. Раньше, по юлианскому, его отмечали 15 февраля. 

Важно помнить, что у приходов есть два года, чтобы окончательно перейти на новый календарь. Поэтому в некоторых храмах праздники могут отмечаться по-старому —  юлианскому календарю.

Смотрите также полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

Не религиозные праздники и памятные даты

В последний месяц зимы в Украине будут отмечать следующие государственные, профессиональные и международные праздники, а также памятные даты:

  • 02 февраля — Всемирный день водно-болотных угодий.
  • 04 февраля — Всемирный день борьбы против рака.
  • 06 февраля — День безопасности в Интернете, Международный день бармена.
  • 09 февраля — Международный день стоматолога.
  • 10 февраля — Китайский Новый год.
  • 11 февраля — День больного.
  • 13 февраля — Всемирный День радио.
  • 14 февраля — День влюбленных, День компьютерщика.
  • 15 февраля — День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком.
  • 16 февраля — День единения Украины.
  • 19 февраля — День Государственного герба Украины.
  • 20 февраля — День Героев Небесной Сотни, День социальной справедливости.
  • 21 февраля — Международный день родного языка. 
  • 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений. 
  • 24 февраля — начало полномасштабной войны россии против Украины.
  • 25 февраля — День инженерно-авиационной службы ВСУ.

26 февраля — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Фото аватара
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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