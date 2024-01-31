Что отмечать в феврале: календарь праздников и памятных дат на последний месяц зимы

Религиозные праздники: что изменилось в календаре

Сретение Господне перенесено на 2 февраля по новоюлианскому календарю. Раньше, по юлианскому, его отмечали 15 февраля.

Важно помнить, что у приходов есть два года, чтобы окончательно перейти на новый календарь. Поэтому в некоторых храмах праздники могут отмечаться по-старому — юлианскому календарю.

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Не религиозные праздники и памятные даты

В последний месяц зимы в Украине будут отмечать следующие государственные, профессиональные и международные праздники, а также памятные даты:

02 февраля — Всемирный день водно-болотных угодий.

04 февраля — Всемирный день борьбы против рака.

06 февраля — День безопасности в Интернете , Международный день бармена.

09 февраля — Международный день стоматолога.

10 февраля — Китайский Новый год.

11 февраля — День больного.

13 февраля — Всемирный День радио.

14 февраля — День влюбленных , День компьютерщика.

15 февраля — День чествования участников боевых действий на территории других государств, Международный день детей, больных раком.

16 февраля — День единения Украины.

19 февраля — День Государственного герба Украины .

20 февраля — День Героев Небесной Сотни, День социальной справедливости.

21 февраля — Международный день родного языка.

22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений.

24 февраля — начало полномасштабной войны россии против Украины .

25 февраля — День инженерно-авиационной службы ВСУ.

26 февраля — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.