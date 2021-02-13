Полагаем, сегодня почти каждый знает, что такое серотонин. Это алкалоид, о котором знать каждому не обязательно, а вот жить, ощущая результат его воздействия, желательно, ибо он ещё называется «гормоном счастья». А счастье – это спутник любви. Вот вам и повод вспомнить об этом ко Дню влюблённых, то есть ко Дню святого Валентина. (Републикация статьи от 16 февраля 2012 года, с обновлениями).

Так позвольте уж заодно напомнить, что серотонин содержится в бобах какао, из которых человечество догадалось делать шоколад. В Одессе не особенно ломали голову, что дарить друг другу в этот день, да и в другие не столь святые дни – такой город, как Одесса, заслужил право жить счастливо во все отпущенные ему дни. Короче, шоколад был популярен в Одессе всегда, потому что уже много веков он дарил людям счастье.

Какао – пища богов

Бога Кецакоатля очень уважали в империи ацтеков, и это понятно: он не только исполнял обязанности служителя культа, но в свободное от культа время ещё подрабатывал садоводством. Короче, выращивал лютики-цветочки к круглым датам, дням рожденья, не говоря уже о дне ацтекской милиции. Но однажды он заприметил странные плоды, в которых притаились небольшие коричневые зёрна. Зёрна были горькими, но они возбудили его божественный интерес, потому что возбудили не только интерес, но его самого как мужчину. Для проверки такого открытия глупо было не провести эксперимент в масштабах страны. Результат превзошёл все ожидания: вскоре Кецакоатль уже мог передохнуть и не трудиться лично над повышением рождаемости в империи.

Такова легенда, но, главное, так дерево какао получило официальное латинское название «Theobroma kakawa», что дословно переводилось: «Какао – пища богов». Интересно, что транскрипция «какава» живёт по сей день, особенно в элитных магазинах Одессы, где VIP-продавщицы, окончившие филфак университета, так и говорят «какава», ибо так красноречиво выражаются в их Килийском районе, который VIP-девушки покинули, чтобы окультурить одесситов.

Так вот, впервые европейцы столкнулись со священным напитком в XVI веке, когда великому путешественнику Христофору Колумбу индейцы предложили в подарок чашку с шоколадом. От шоколада Колумб отказался, но чашку взял – не оставлять же золотую чашку чёрт знает в чьих руках.

С той поры корабли с зёрнами шоколада поплыли через океан в Испанию. И буквально тут же появились пираты. Они грабили корабли, которые везли шоколад. Но вправе ли мы их за это осуждать – пираты прямо, как дети, любили шоколад.

Шоколадный шики-дам

Судьба благоволила шоколаду. Вскоре, в 1616 году, принцесса Анна (почему-то Австрийская, хоть была дочь испанского короля) вышла замуж за французского короля Людовика Тринадцатого и внедрила свой любимый напиток во Франции. А иного выхода у неё и не было. Вялый в постели Людовик Тринадцатый после нескольких чашек шоколада сделал истинно мужской поступок – сделал Людовика Четырнадцатого. Жаль, к тому времени у Анны закончились запасы шоколада, а то бы число Людовиков выросло до полусотни, тем более, что за дверью всегда был на подхвате герцог Бекингем. А ведь и ему было непросто: герцог терзался, выбирая: что лучше аппетитный шоколад или не менее аппетитная Анна Австрийская, и мужественно пожертвовал шоколадом, остановившись на Анне (см. А. Дюма «Три мушкетёра»).

Видимо, с тех пор шоколад стал считаться афродизиаком, то есть прадедушкой нынешней «Виагры». Известно, что знаменитый любовник Джакомо Казанова не отправлялся на рандеву к очередной пассии, скажем, мадам де Брильи, без мешочка с зёрнами какао и ручной мельницы. Но только на старости лет в своих мемуарах Казанова открыл, как проходило любовное свидание.

В мельницу засыпались бобы, и даме предлагалось повертеть ручку, дабы было из чего приготовить шоколад, важный стимул свидания. Сам же Казанова ложился в постель, якобы набраться сил, и тут же засыпал. Соседи, догадывавшиеся, к кому в ту ночь пошёл Казанова, были просто восхищены тем, что свет в любовном гнёздышке не гас до самого утра. А это шёл процесс помола. Утром Казанова пробуждался, нежно целовал обессилившую мадам, готовил чашечку шоколада и, бодрый, покидал дом любимой, заставляя соседок, подглядывающих из своих окон, завистливо вздыхать: «Ну, и счастливица эта мадам де Брильи – заполучить на ночь такого жеребца!».

Шоколад очень невзлюбили церковники, называя его «языческим зельем». Папа Пий V даже запретил прихожанам пить шоколад. Но запрет имел неожиданное развитие. Не секрет, что ни одному проповеднику его проповедью не под силу разогреть аудиторию так, как Филипп Киркоров делает это своим верняком «Ой, мама, шики-дам». Естественно прихожанки во время службы дружно засыпали. Церковникам ничего не оставалось, как разрешить употребление шоколада даже во время службы, дабы прихожане проснулись, взбодрились, короче, испытали полный шики-дам.

Сладкий импорт

Одесса сразу подсела на шоколад, причём, не фигурально говоря, а по прейскуранту оценя. Чашка шоколада (правда, знаменитой фирмы «Сюшар») в кондитерской Печеского в Пале-Рояле стоила 40 копеек, то есть как три обеда там же. Интересная подробность: первые триста лет в Европе шоколад только пили – твёрдого не было. Так вот, если кофе и чай одесситы пили в кафе и чайных, то шоколад старались пить дома. А что вы хотите? – цена шоколада сразу причислила его к светским напиткам. «Светским» в том смысле, что, заварив себе чашку шоколада, одессит сразу тушил свет, чтобы соседи это не засекли и не набежали угощаться.

А тем временем производители шоколада, или как их называли «шоколатье», не сидели сложа руки. В 1819 году Франсуа-Луи Кайе в Вене изобрёл способ делать твёрдый шоколад. Буквально тут же Шарль Кохлер придумал шоколад с орехами. Даниэль Петер создал молочный шоколад, смешав шоколад с молоком, удешевив его за счёт молока и таким образом сделав более доступным. Ну и, в конце концов, Фрэнк Марс придумал шоколадные батончики, напихав внутрь, всё, что оказалось под рукой, чтобы ничего не выбрасывать.

Одесса угощалась не только шоколадом, который привозили из-за границы, но также от лучших столичных (петербургских и московских) производителей, которым тоже сырьё везли из-за границы. От знатока одесской старины Р. Александрова мы узнали, например, что улица Гоголя благоухала шоколадом, ибо там помещалось представительство знаменитой швейцарской фирмы «Гала Петер».

С ней могла конкурировать улица Базарная, на которой торгово-посредническая контора «И. Эрак и Ко» предлагала «сладкий импорт», в частности тающий во рту шоколад «Альпина», перед которым не могли устоять ни одесские дети, ни их мамы, о которых после «Альпины» никто не смел сказать «кожа да кости».

Так ведь Одесса всегда была при деле и при теле, потому что знала толк в еде. Здесь на званных обедах и торжественных вечерах на десерт подавали марсельские фрукты из магазина колониальных товаров Юлия Альбюссона и неповторимого вкуса французский шоколад «Менье» от Иосифа Моисеевича Пайкиса.

Райское наслаждение

Кстати, Одесса – счастливая, что получила шоколадные лакомства, – готова была ими делиться с другими, поставляя в не столь счастливые места империи. Зачем за примерами далеко ходить. В середине ХІХ века в Крыму, в Ливадии, император Александр ІІ прикупил усадьбу Потоцких и превратил её в летнюю резиденцию российских императоров. Всё там было продумано, кроме одного: в Ливадии отсутствовал стандартный столичный набор фрейлин, что вынуждало императоров постоянно искать им на замену что-нибудь сладенькое. Так при дворе пробудился интерес к новому европейскому баловству – к шоколаду. Проще всего его было получать из Одессы, где и шоколада было завались, и подавальщицы имелись, прямо, как с картины Латура «Шоколадница», – одним словом, такие же недорогие и такие же сладенькие. Так Одесса для императорского двора стала поставщиком «шоколадниц», пардон, конечно, не только их, но и шоколада.

Хотя, по правде, это была и не совсем оговорка. Один из главных российских шоколадных королей некто Алексей Абрикосов, открывая свой филиал в Одессе, чтобы конкурентам, уже завалившим Одессу шоколадом, сразу указать их место, в газете «Одесский вестник» по секрету сообщил, что в магазинах Абрикосова работают, как с этим ни борется хозяин, одни блондинки, и, главное, просто беда – сплошь красавицы. Как вы думаете, в чей магазин бросились покупать шоколад одесские мужчины, в отличие от Абрикосова более милостивые к блондинкам?

Ну что ж, нам кажется, что, если в День влюблённых вы настолько влюблены, что даже не в силах собраться и придумать подарок предмету своей любви, всё вышесказанное вас надоумило и подсказало, что конкретно дарить, тем более, что мы забыли сказать: шоколадное дерево росло в райском саду. Действительно, почему бы хоть раз в году не почувствовать себя в раю?

Валентин Крапива

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