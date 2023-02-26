Крымчанин рассказал про оккупацию Крыма и готовность жителей вернуться в Украину

Ежегодно 26 февраля украинцы отмечают День сопротивления оккупации Крыма. Девять лет назад тысячи жителей полуострова вышли на массовый протест с надеждой сохранить целостность Украины и сказать «нет» россии.

Мы предлагаем вспомнить те ужасающие дни и узнать, как изменилась жизнь в Крыму за эти годы. Об этом, и не только, нашей редакции рассказал крымчанин Александр Русаков.

О «зеленых человечках» в Крыму

— Ты помнишь, как началась оккупация Крыма?

— Когда все началось, я находился в Одессе. Я был студентом юридической академии, и узнал о происходящем по телефону от своей подруги. Я вот-вот должен был вернуться домой и по распределению (как бюджетник) пойти работать в Министерство юстиции Автономной республики Крым. И тут из разговора узнаю, что над ее головой пролетели три российских самолета. Позже стало известно, что они высадились в поселке Гвардейском, недалеко от Симферополя. А на следующий день уже появились «зеленые человечки».

— Но для многих «зеленые человечки» не были удивлением?

— Да, сколько я себя помню, на территории Крыма всегда «временно» находился российский флот. Кстати, я когда-то лично видел ушедший под воду крейсер «Москва». Ну, что могу сказать: это была здоровая махина! В Крыму спокойно ходили российские моряки и военные. Поэтому «зеленые человечки» никого не удивили. Не стоит забывать, что в Севастополе всегда находились филиалы российских университетов. В общем, россия была в пределах нормы. Сейчас я этого не понимаю!

О конфликте взглядов

— Как к происходящим событиям отнеслись твои родные?

— На то время в Крыму оставалась жить моя мама, которая нейтрально ко всему относилась. Из-за этого мы с ней очень конфликтовали. Но в 2019 году она не выдержала той атмосферы, и попросила меня вывести ее из Крыма. Сейчас моя мама ненавидит россию.

— А как ты воспринял все это?

— Мне в этом плане повезло. Когда я поступил в одесскую академию, в моей группе были студенты практических со всех областей. У нас никогда не было проблем, неважно откуда ты — с Луганска, Львова или Винницы — мы все граждане Украины. За счет своего окружения я начал иначе относиться ко всему украинскому. А потом я сел и подумал, что по факту, все, что у меня сейчас есть, мне дала Украина: родился украинцем, живу здесь, образование получил здесь, работаю здесь. А что мне дала россия? Войну?!

О том, как крымчан «купили»

— Ты веришь, что большинство крымчан были «за» присоединение к россии?

— Нет, конечно. Какая ситуация сейчас бы не была, но поначалу практически все были против. Вспомним только сопротивление крымских татар российской оккупации. Этот народ помнит свою историю, поэтому они всегда были проукраинскими. Требовали восстановить те демократические права, которые были в Крыму при украинском управлении. Кстати, момент, когда Украина перекрыла северо-крымский канал питавший полуостров водой, стал переломным для Крыма!

— Что ты имеешь в виду?

— Все очень просто. В этой ситуации украинцы остались «плохими». Крым оставили без воды, тепла и света. И тут «на помощь» пришли русские, которые воспользовались моментом и в кратчайшие сроки устранили все проблемы: «посмотрите, какие мы молодцы», не то, что ваша Украина.

Второй момент, который также сыграл на пользу рф, но очень беспокоил местных – это централизованный бюджет в Украине. Все финансы распределял Киев. Крым почти не развивался, ему не хватало капиталовложения. А тут пришла россия и сделала дороги.

И последнее, чем «купили» крымчан – это социальная помощь, пенсии, льготы и доступные кредиты. Но, мы ведь знаем, что все это была игра на публику.

Ну и конечная точка – российская пропаганда, которая уже давно оккупировала территорию Крыма. Кстати, крымчане очень боялись повторения Майдана и войны на Донбассе. Поэтому некоторые даже закрыли глаза на оккупацию. Но за это они заплатили свободой.

Было сложно попасть в Крым

— До войны тяжело было попасть в Крым?

— До 2021 года я периодически ездил домой. В первое время это было легче сделать на поезде. Да и так проще проходить границу — проверяли просто вещи. Потом когда железную дорогу убрали, пропускные пункты со стороны рф стали квестом. На это дело уходило часа четыре. Могли обыскивать все — вещи, машины, документы. Даже если у тебя в паспорте написано: рожден в Крыму. Это было неприятное чувство, потому что на вопрос: «Цель вашего визита?», мне хотелось ответить: «Я еду к себе домой! Это вы, что здесь делаете?!».

— Русские начали сразу переезжать в Крым?

— Поначалу нет. Для них на то время была неудобная логистика. А когда появился Крымский мост и новый аэропорт с ежеминутными рейсами в Москву — у них появилось желание. У нас всегда был большой поток русских туристов.

О проукраинских взглядах и репрессиях

— Как насчет украинцев и их взглядов?

— Наши там есть, были и будут! Но не все могут высказывать свою точку зрения. Это мы в Украине свободно говорим на любые темы и высказываем свое «фэ», а там такого людям не позволяют. Мы когда созваниваемся со знакомыми, некоторые из них даже говорят шепотом, чтобы их другие не услышали. Учителя, которые преподавали украинский язык, сейчас преподают русский язык. Их заставили переучиться. У меня был учитель родом с Западной Украины, безумно проукраинским. Но в последний раз, когда я с ним общался, понял, что система его сломала.

— Люди пропадали?

— С моими знакомыми, слава Богу, никогда такого не было. Но страх есть. Люди сами признаются, что живут как под колпакам. Все контролируется. Крымчане смирились с этой жизнью, и я их понимаю. Потому что не каждый может взять и уехать со своего дома. Лучше всех себя начали чувствовать госслужащие, для них границ нет.

Об отношении крымчан к войне

— Какая сейчас атмосфера в Крыму?

— Самое интересное, что первый звонок 24 февраля ко мне был из Крыма. Я еще даже не знал, что началась война. В 7:00 утра поднял трубку и услышал: «Саша, у тебя все в порядке? Неужели война началась?». Но есть и те, у которых «не все однозначно» с двойными стандартами. Сопротивляется в основном молодое поколение. В социальных сетях имена пишут на украинском, провокационно одеваются.

— Наши партизаны есть?

— Полно! Они и рисуют граффити и листовки развешивают. Если у кого-то увидят «z», заставляют снять. Кстати, многих насильно заставляют цеплять символику рашистов. Знаю из примера знакомой, которая работает в гоструктуре. На работе принудили наклеить на машину «z», иначе ее бы уволили. С одной стоны я понимаю этих людей, а с другой — вас много, выйдите и поставьте точку всем этим репрессиям.

— Веришь, что наши зайдут в Крым?

— Конечно, верю! Рано или поздно, но так и будет. Исторически Крым всегда брали. Оттуда некуда будет бежать. Нужное оружие уже есть.

— Новости наши смотрят?

— Адекватные смотрят и пытаются проводить аналитику. Там начали понимать, что рано или поздно, война их не обойдет стороной.

О большой любви к Крыму

— Что для тебя Крым? Ты не думал туда вернуться?

— Крым — это мой дом и самый красивый кусочек Украины. Но вернуться при россии я туда никогда не хотел. У меня настолько изменилось сознание, что я понял: «Ненька в мене одна!». Кстати, практически у всех крымчан два паспорта — украинский и российский. До войны дети могли получить в Херсоне украинский ID-паспорт. Сейчас это позволяет им пользоваться теми же льготами, что и нам. Недавно ко мне обратился за помощью товарищ с Крыма, просил помочь ему восстановить украинское свидетельство о рождении. Я согласился, но с одним условием: он платит за заказ вдвое больше — мне за работу, моим коллегам и помощь ВСУ.

— Когда мы вернем Крым, что ты сделаешь первым делом?

— Поцелую родную землю, сяду в машину, включу украинскую музыку и поеду в места, где вырос. Я так хочу домой!

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